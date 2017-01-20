Bekir Coşkun'dan Cumhurbaşkanı'na: "Her şey olayım" derken hiçbir şey oluyorsun

Sözcü yazarı Bekir Coşkun, partili cumhurbaşkanlığı sistemini öngören anayasa değişikliğiyle ilgili olarak “'Atatürk Cumhuriyetinin lideri' olmak dahi, bu dünyada ayrı bir ayrıcalık, şereftir, gururdur adama. Ama onu yıktıktan sonra “Ne oluyorum?” dersen. 'Hiç' oluyorsun" dedi.

Bekir Coşkun'un " 'Her şey' olayım derken, 'hiçbir şey' oluyorsun" başlığıyla yayımlanan (20 Ocak 2017) yazısı şöyle:

Bir tek kişi şunların hepsi olmak istiyor:

Tek başına yürütme:

Yani Dışişleri Bakanı, İçişleri Bakanı, Adalet Bakanı, Maliye Bakanı, Milli Eğitim Bakanı, Turizm Bakanı, Orman Bakanı, Sanayi Bakanı, Ticaret Bakanı, Ekonomi Bakanı, Aile Bakanı, Çevre Bakanı, Devlet Bakanı, Ulaştırma Bakanı ve diğerleri......

Yargının başı......

Anayasa Mahkemesi......

Yargıtay......

Danıştay......

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu......

Yüksek Seçim Kurulu......

Hakim, savcı, mübaşir, gardiyan......

Genelkurmay Başkanı, Kara Kuvvetleri Komutanı, Hava Kuvvetleri Komutanı, Deniz Kuvvetleri Komutanı, Jandarma Komutanı, Sahil Güvenlik Komutanı......

MİT......

Parti başkanı......

Başbakan......

Cumhurbaşkanı......

*

“Her şey” olayım derken, medeni dünyanın gözünde kaybettiğin şeylere bir bak: “Demokratlar” sınıfından çıkıyorsun......

“Hukuk devleti” sıfatını kaybediyorsun......

“AB adayı” kimliğini yitiriyorsun......

“Çağdaş ülkeler” arasından düşüyorsun...... “Adam gibi ülkeler” sınıfından iniyorsun...... “Saygın” olmaktan......

“Güvenilir” olmaktan......

“İtibarlı” olmaktan çıkıyorsun......

*

Demokrat, laik, çağdaş, laik bir hukuk devleti iken... Malezya, Pakistan, İran, Suudi Arabistan, Yemen gibi bir şey oluyorsun...... *

Bilinçsiz, eğitimsiz kalabalıkların gözünde ne olursan ol......

Dünyayı şekillendiren, yöneten, insanlığa yön veren küresel alemin gözünde neysen, o'sun...

Şu an dahi dünyanın markaları Türkiye'den kaçmaya başladılar, mağazalarını, ofislerini, temsilciliklerini kapatıyorlar...... Bunu daha iyi; yurtdışına gittiğinde, havaalanlarındaki polisler seni köpeklere koklattıklarında anlarsın......

“Çağdaş Türkiye” olmaktan çıkıyorsun......

*

“Atatürk Cumhuriyetinin lideri” olmak dahi, bu dünyada ayrı bir ayrıcalık, şereftir, gururdur adama...... Ama onu yıktıktan sonra “Ne oluyorum?” dersen......

“Hiç” oluyorsun......