Bekir Coşkun: Yıllarca 'Türkiye'yi IMF'den kurtardık, IMF'ye borç para bile verdik' dedikten sonra...

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın danışmanlık firması McKinsey’le anlaştıklarını açıklaması, son bir haftadır gündemden hiç inmeyerek en çok tartışılan konu oldu. Sözcü yazarı Bekir Coşkun'da "McKinsey nedir?.." başlıklı bir yazı kaleme aldı. Yazar, 18 Kasım 2017'de AK Parti Rize 6. Olağan İl Kongresi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Uluslararası Para Fonu (IMF) için, "2013 IMF'ye borç kaldı mı? Kalmadı, bitti. IMF bizden borç istedi 5 milyar dolar. Arkadaşlara 'Verin' dedim. Baktılar ki Türkiye veriyor, vazgeçtiler" açıklamasını hatırlattı.

Coşkun, "Yıllarca 'Türkiye'yi IMF'den kurtardık, IMF'ye borç para bile verdik' dedikten… Ekonomik krizin sebebi Amerika'yı gösterip doları düşman saydıktan sonra… Amerika'dan kurtulmak için ne yaptılar?… Bir Amerikan şirketi ile anlaştılar, adı; McKinsey…“McKinsey nedir?” diyecek olursanız…IMF'nin dört metre olani…Ama IMF yoktir…" dedi.

Yazar Coşkun'un, "McKinsey nedir?.." sorusunu yönelterek meseleyi IMF açısından değerlendirdiği yazısı şu şekilde:

"Açıklıyorum…

Ağa arada ortadan kaybolur, dönüşünde köylüleri etrafına toplar gittiği yerleri anlatırdı…

Sordular:

“Ağa bu sefer nereye gitmişsen?…

“Efrika'ya…”

“Efrika'da netmişsen?…”

“Sefari yapmişem…”

“Sefari ne gibi?”

“Cipe binisen, ormana girisen, heyvanlar kaçı, peşlerine düşisen, yakaladığını vurisen…”

“Sen kim bilir nasıl da vurmişsen…”

“He… Zebra vurmişem…”

“Zebra nedir?..”

“Eşek yok mi?..”

“Var…”

“Onun çizgilisi…”

“Zürafa da vurmişem…”

“O nasıldır?..”

“Eşek yok mi?..”

“Var…”

“Onun boynu uzun olani…”

“Gergedan da vurmişem…”

“Gergedan nasıl?..”

“Eşek yok mi?..”

“Hee…”

“Eşeğin burnunda boynuzu olani…”

“Piton da vurmişem…”

“Piton nasıldır…”

“Eşeğin şeyi…. (kuyruğu) yok mi?..”

“Var…”

“Aha onun dört metre olani ama eşek yoktir…”

Yıllarca “Türkiye'yi IMF'den kurtardık, IMF'ye borç para bile verdik” dedikten… Ekonomik krizin sebebi Amerika'yı gösterip doları düşman saydıktan sonra… Amerika'dan kurtulmak için ne yaptılar?…

Bir Amerikan şirketi ile anlaştılar, adı; McKinsey…

“McKinsey nedir?” diyecek olursanız…

IMF'nin dört metre olani…

Ama IMF yoktir…"