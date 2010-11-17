Bekir Coşkun: Tıklaya Tıklaya...



Bekir Coşkun - Cumhuriyet - T24





İzliyorsunuzdur; Time dergisi yılın liderini seçiyor.

Seçim, internet üzerinden yapılıyor, herkesin tıklayarak puan verme hakkı var. Başbakanımız 16. sıradaydı birkaç gün önce. O gün bizim internet sitelerinden “Hücum…” anonsları yapılınca Türkler hücuma geçtiler…

Üç saat içinde Tayyip Erdoğan fırladı, en son Amerikalı şarkıcı Lady Gaga’yı da geçti…

Birinci oldu…

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Birkaç sene önce de Atatürk listedeydi…

Üç ayrı isim altında:

Mustafa Kemal, Kemal Atatürk, Atatürk…

Türkler tıklama hücumuna kalktılar; bir anda Atatürk, Mustafa Kemal’i geçti mi?..

Peşinden de Kemal Atatürk’ü geçince, Atatürk ikinciliğe oturdu Mustafa Kemal’in arkasından… Bir hücum daha, Mustafa Kemal Atatürk, Kemal Atatürk’ü geçerken, Atatürk hepsini sollayıp birinci oldu…

Dil bilen-bilmeyen bizimkiler öyle bir yüklendiler ki bu arada Atatürk “21 yüzyılın şarkıcısı” da seçilmiş oldu…

İyi mi?..

Sonunda Time, baktı ki bu Türkler baş edilir gibi değil, Atatürk’ü listeden çıkarttılar…

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Şimdi de “dünya lideri” olarak Tayyip Erdoğan’ı tıklıyor arkadaşlarımız… Üç saatte 16’ncı sıradan 1’inci sıraya çıktı…

Türkiye 175 ülke arasında; kişi başına milli gelirde 59’uncu…

Gelir adaletinde 93’üncü…

BM’nin insani gelişme endeksinde 76’ncı…

Adalet ve insan haklarında AB’de sonuncu…

The New Economics Foundation’un “mutlu ülkeler” sıralamasında 83’üncü…

Ama böyle memleketin lideri 1’inci…

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Böylece dünyada her bakımdan önde olmanın yolu da bulunmuş oldu…

Haydi o zaman; bilgisayarı tıklayın…

İleriye zıplayın…



