Bekir Coşkun: "Selo'nun sazının sapı girsin" diyenler bile oldu, eğer sırf AKP'den kurtulmak için HDP'ye oy verenlere 'hain' diyecekseniz...

Sözcü yazarı Bekir Coşkun, 3 Kasım 2019'dan 24 Haziran 2018'e çekilen cumhurbaşkanlığı ve genel milletvekili seçimlerine ilişkin olarak "Eğer sırf AKP'den kurtulmak için HDP'ye oy verenlere 'hain' diyecekseniz. İkinci turda HDP'den oy beklerken de size 'hain' derler. Keyfiniz bilir" dedi.

Coşkun “Tüm yoklamalara göre HDP barajı aşarsa AKP tek başına iktidar olamıyor. Ama HDP barajı aşmazsa Erdoğan yine tek başına iktidardır. Bunun farkında olan akıllı cumhuriyetçiler, sırf taktik olarak HDP'ye oy verecekler ama söylemeye utanıyorlar. Utanmayın. Sizi HDP'ye muhtaç edenler utansın" ifadesinden dolayı bazı insanların kendisine "Selo'nun sazının sapı girsin" dediğini aktardı.

Coşkun, "HDP gerçeği (2)…" başlığıyla yayımlanan (20 Haziran 2018) yazısında şu ifadeye de yer verdi:

"7 Haziran'da seçim yapıldı. AKP yüzde 40.8, CHP yüzde 24.9, MHP yüzde 16.2, HDP yüzde 13.1 oy aldılar. HDP barajı aştı. Aştığı için AKP tek başına iktidar olamadı. Bin bir hile ile seçimi yenileyip, MHP'den 20 milletvekili yürüterek durumu kurtardılarsa da, o tökezleme AKP iktidarının çöküşünün başlangıcıdır. Aynı durum yine söz konusu. Milletvekili seçiminde; HDP barajı aşarsa AKP parlamentoda çoğunluğu sağlayamıyor. Cumhurbaşkanlığı seçiminde ise; HDP sözcüleri, Muharrem İnce ya da Meral Akşener'den hangisi ikinci tura kalırsa, ona oy vereceklerini açıkladılar. Yani HDP oyları yine kilit. Bizler yıllarca HDP zihniyetiyle mücadele ettik. Ama bu seçim cumhuriyetimizin son şansı. 'Cumhurbaşkanlığı seçiminde cumhurbaşkanı adayımıza, milletvekili seçiminde HDP'ye oy vereceğim' diyenlere kızmayın. Eğer sırf AKP'den kurtulmak için HDP'ye oy verenlere 'hain' diyecekseniz. İkinci turda HDP'den oy beklerken de size 'hain' derler. Keyfiniz bilir."