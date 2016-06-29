Bekir Coşkun: Ne kadar çok orman yangını, o kadar çok para; sen böyle bir malsın kardeşim

Sözcü yazarı Bekir Coşkun, son zamanlarda artan orman yangınlarıyla ilgili olarak, "Türkiye ormanları dört bir yanda yanıyor. Teknoloji arttı, uçak sayısı arttı, helikopter arttı, hortum uzunluğu arttı ama yangınlarda yok olan orman alanı eskisinin iki katı" dedi. Yangınlarda 'ilk müdahaleyi' de ihaleyle yandaşlara veriyorlar. 'İhaleyle hizmet alımı' diyorlar buna. Bir firma 'Yangın çıksa anında en iyi ben söndürürüm' diye ihaleye giriyor, sonra oturuyor, yangın çıkmasını bekliyor. Yangın çıkmazsa iş yok. Ne kadar çok yangın, o kadar çok para" ifadesini kullanan Coşkun, "Sen böyle bir malsın kardeşim, ormanları tarumar eden, ağaçları kesen, dereleri kurutan, vadileri yok eden; ama senden bekliyoruz ormanların kurtarılmasını" diye yazdı.

Bekir Coşkun'un "Orman yangınlarını ayılar çıkarıyor" başlığıyla yayımlanan (29 Haziran 2016) yazısı şöyle:

Tavşanlar sabaha kadar oyun havası dinliyor…

Çünkü orman içindeki mesire yerini “biradere” kiraya verdiler, o da oraya dört tane düğün salonu yaptı…

İzmir Cennet Vadisi'ne gidin görün…

*

Türkiye ormanları dört bir yanda yanıyor…

Teknoloji arttı, uçak sayısı arttı, helikopter arttı, hortum uzunluğu arttı ama yangınlarda yok olan orman alanı eskisinin iki katı…

Niçin?..

*

İyi okuyun:

Yangınlarda “ilk müdahaleyi” de ihaleyle yandaşlara veriyorlar…

“İhaleyle hizmet alımı” diyorlar buna…

Bir firma “Yangın çıksa anında en iyi ben söndürürüm” diye ihaleye giriyor, sonra oturuyor, yangın çıkmasını bekliyor…

Yangın çıkmazsa iş yok…

Daha da açıkçası:

Ne kadar çok yangın, o kadar çok para…

Böyle bir rezillik dünyanın hiçbir yerinde olmaz.

*

Orman kalmadı…

Eş, dost, partili, yandaş kadroda gösteriliyor… Tarım-Orman İş Sendikası yargıya gitti, mahkeme reddetti…

Yüz kiloluk orman yangını söndürme elemanı var… Yani yanan Antalya dağlarından yuvarlansa, Konyaaltı plajından doğru denizde…

Duramaz çünkü…

*

Sen böyle bir malsın kardeşim…

Ormanları tarumar eden, ağaçları kesen, dereleri kurutan, vadileri yok eden… Ama senden bekliyoruz ormanların kurtarılmasını…

Dağlardaki kayalıklar için 600 fidan şehit olurken, Türkiye'nin yeşili yanıyor…

O da vatandır…

*

Siz bu yazıyı okuduğunuz sırada; karacalar, kumrular, geyikler, kaplumbağalar cayır cayır yanıyor dört bir yanda…

Yangını çıkartanları ise size söyleyeyim:

Ayılardır…