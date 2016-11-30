Bekir Coşkun: En iyisi anayasa otomatik olsun; bu ne yaparsa ona uysun

Sözcü yazarı Bekir Coşkun, yeni anayasa tartışmalarıyla ilgili olarak "Ben size söyleyeyim: Yeni anayasa da yetmeyecek, çünkü; mesele kanun değil, mesele kanunsuzluk. Kanunsuzluk, kanundan daha güçlü olduğu zaman, kanunsuzluk yürürlüktedir. En iyisi mi anayasa otomatik olsun, bu ne yapsa, anayasa otomatik ona uysun" görüşünü savundu.

Bekir Coşkun'un "Anayasa otomatik olsun…" başlığıyla yayımlanan (30 Kasım 2016) yazısı şöyle:

Çünkü hızına anayasa yetişmiyor…

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2002'de AKP kazanmıştı ama “Halkı din ve ırk farkı gözeterek kin ve düşmanlığa açıkça tahrik etmek” mahkumiyetinden dolayı, milletvekili seçilme şartları uymuyordu ve arkadaşımız dışarıda kalmıştı…

Anayasanın milletvekili seçilme şartlarını düzenleyen 76'ncı maddesini Deniz Baykal'ın desteği ile değiştirdiler…

Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer değişikliği veto etti…

Değişiklik geri döndü, ikinci kez Meclis'te görüşüldü ve kesinleşerek çıktı…

Anayasa buna uydurulmuştu…

Gidip oturdu…

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Bu kez cumhurbaşkanı olmak istiyordu, yine anayasa uymuyordu…

Anayasaya göre Abdullah Gül'ün görev süresi 7 yıldı ve ikinci kez seçilme hakkı vardı… “Sen kalk ben oturayım” olmazdı… Ayrıca Abdullah Gül'ün göze alamayacağı bir yarış olmalıydı…

Referandumla anayasa değişikliğine gidildi…

Cumhurbaşkanını halk seçecekti, cumhurbaşkanlığı süresi 5+5 olarak belirlendi…

2014'te anayasa buna uyduruldu…

Gidip oturdu…

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Şimdi “başkan” olmak istiyor…

Anayasayı buna uydurmak gerek…

Nitekim yeni anayasayı hazırlattı…

Çünkü anayasayı duruma uydurmak, bu kez öyle madde falan değişikliği ile olacak gibi değil, tümünü değiştirmek lazım …

Yeni anayasa 15 güne kadar TBMM'ye gelecek…

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Ben size söyleyeyim:

Yeni anayasa da yetmeyecek…

Çünkü; mesele kanun değil, mesele kanunsuzluk…

Kanunsuzluk, kanundan daha güçlü olduğu zaman, kanunsuzluk yürürlüktedir…

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En iyisi mi anayasa otomatik olsun…

Bu ne yapsa, anayasa otomatik ona uysun…