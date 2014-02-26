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Bekir Coşkun, Cumhuriyet gazetesi ile yollarını ayırdı

3 yıldır Cumhuriyet'te yazan Bekir Coşkun, gazetesi ile yollarını ayırdı

26 Şubat 2014 16:06

Cumhuriyet yazarı Bekir Coşkun, gazetesi ile yollarını ayırdı.

Medya Radar’da yer alan habere göre, bir süredir Cumhuriyet’ten ayrılacağı konuşulan Bekir Coşkun, gazetesi ile yollarını ayırdı. Cuma günü gazetesinden istifa eden Coşkun, bu ayrılığı Facebook'taki sayfasında da duyurdu.

İşte o açıklama:

Facebook arkadaşlarım...Her şeyimi sizlerle paylaştım...Herkesten önce sizin hakkınız, benden duyun isterdim... Geçtiğimiz cuma günü Cumhuriyet Gazetesi'den ayrıldım... Belki bir çözüm umududur, açıklamayı beklettim... Cumhuriyet'e üç yıl için teşekkür ederim... Ayrılma sebeplerini konuşmanın yararı artık olmaz... Ne yapacağımı, nerede yazacağımı yine sizlerle.

Paylaşırım... Sizler benim büyük ailemsiniz, tek derdim sizden uzak düşmemek...

Bekir Coşkun 3 Kasım 2010 tarihinden bu yana Cumhuriyet Gazetesi'nde köşe yazıyordu.

 

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