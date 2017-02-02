Bekir Coşkun: Asıl hakaret milletin önüne bu ilkel anayasayı koymak; yazdığım her satırın hesabını veririm

Sözcü gazetesi yazarı Bekir Coşkun, Küçükçekmece Cumhuriyet Savcılığının bir yazısı nedeniyle hakkında soruşturma başlatması konusunda, ‘’Her satırın hesabını veririm’’ dedi. “Millete hakaret edenler bu ilkel anayasayı milletin önüne koyanlardır” diyen Bekir Coşkun, Sözcü'ye şunları söyledi:

“Zulmün sahibi mağduru oynamaya başladı. Benim yazım milletle ilgili değil. Şu ‘evet' diye ortalığa düşerek yalakalık yapanlarla ilgili. Toplum için ne düşündüğüm daha yeni yazdığım 19 Ocak tarihli yazımda var. Orada ‘evet' diyecek vatandaşlar için “Partisini değiştirmesini istemeden… Kırmadan, incitmeden… Boynuna sarılarak, gözlerinin içine bakarak… İçtiğimiz suyun aynı dağdan geldiğini, her dilim ekmeği aynı vatan toprağının verdiğini anlatarak” ikna etmeliyiz diyorum. Ama laf batınca, yalaka millete dönüp “Bak sana ne dedi” diyor. Her satırımın hesabını veririm. Herşeye rağmen savcılara yargıçlara güvenim var.”

Savcılık, Bekir Coşkun'un “Evet-Hayır'' başlıklı 31 Ocak tarihinde yayınlanan yazısı için, “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik'' iddiasıyla soruşturma başlatmıştı.