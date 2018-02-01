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Bekir Bozdağ'dan OHAL Komisyonu ret kararlarına ilişkin açıklama

Komisyona 105 bin 151 müracaatta bulunuldu

01 Şubat 2018 12:39

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası ilan edilen Olağanüstü Hal kapsamında yapılan ihraçlarla ilgili son rakamları açıkladı. Bozdağ, 3 bin 694 kişinin de işine iade edildiğini aktardı. Bozdağ, şu an KHK ile ihraç edilen kişi sayısının ise 107 bin 174 olduğunu söyledi. OHAL Komisyonu ret kararlarına ilişkin açıklama yapan Bozdağ, "Ret kararları, bazı mahkemelerin görevsizlik kararlarına ilişkin olup, işin esası incelenmeyip 'siz görevlisiniz' diyen kararlar" diye konuştu.

Başbakan Yardımcısı, 8 ay önce  faaliyete geçen Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu'na yapılan başvurular hakkında da bilgi verdi. 

Komisyona 105 bin 151 müracaatta bulunulduğunu belirten Bozdağ, komisyonun bin 562 kişi hakkında karar verdiğini söyledi. Bu kararlardan 41'inin kabul ile sonuçlandığını belirten Bozdağ, diğer başvuruların ret şeklinde alındığını belirtti. Bozdağ, ret kararlarında mahkemelerin görevsizlik kararının rol oynadığına dikkat çekti. Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre Bozdağ, "Ret kararları, bazı mahkemelerin görevsizlik kararlarına ilişkin olup, işin esası incelenmeyip 'siz görevlisiniz' diyen kararlar" diye konuştu.

OHAL kapsamında görevinden alınan kamu görevlileri, kapatılan dernek ve kurumların başvurularını değerlendirmek üzere kurulan Olağanüstü Hal İnceleme Komisyonu, Mayıs ayında göreve başlamıştı. Yedi üyeli komisyonun iki yıl görev yapacağı açıklanmıştı.

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