Bekir Bozdağ'dan Economist'e 'kapak' tepkisi

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, son sayısındaki kapağında "Türkiye'nin diktatörlüğe kayışı" diyen haftalık The Economist dergisine tepki gösterdi. Bozdağ, "Türk halkı pazar günü yapılacak halk oylamasında Economist'e kapak olacak bir cevabı sandıkta verecektir" dedi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Ankara'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bozdağ'a, "Economist dergisinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kapak yapmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusu yöneltildi.

"Economist dergisinin yaptığı çok büyük bir saygısızlıktır" diyen Bekir Bozdağ şöyle devam etti:

"İngiltere'deki medyanın ve Avrupa'nın bazı ülkelerinin Avusturya, Hollanda, Almanya başta olmak üzere, Türkiye'deki halk oylamasından ve sistem değişiklinden bu kadar rahatsız olmalarını anlamakta zorlanıyorum. Onları ne ilgilendiriyor bu konu? Neden rahatsız oluyorlar? Neden telaş içindeler? Neden korkuyorlar? Onu açıklamış olsalar, Türk halkı da bunları öğrenmiş olsa.

"Türk halkı pazar günü yapılacak halk oylamasında The Economist'e kapak olacak bir cevabı sandıkta verecektir."

Economist dergisinin bu haftaki sayısında Türkiye ile ilgili üç makale yer alıyor.

"Türkiye diktatörlüğe sürükleniyor" başlıklı yazıda şu ifadeler yer alıyor:

"Güçlü bir başkana sahip olmak kötü bir şey değil; ancak Türkiye'nin yeni anayasası çok ileri gidiyor. Ülke, parlamento tarafından çok az kısıtlanan bir 21'inci yüzyıl sultanıyla karşı karşıya kalabilir.

"'Evet' Türkiye'yi Erdoğan'ın seçilmiş diktatörlüğüne mahkum edebilir. 'Hayır' ise Türklerin Erdoğan'ı sınırlamasını sağlayabilir."

Makalede, Recep Tayyip Erdoğan'ın iktidara geldiği 2003 yılından bu yana, Erdoğan ve partisinin iyi bir çok iş çıkardığı ancak 'Türkiye'nin Erdoğan liderliğinde son yıllarda geriye gittiği' belirtiliyor.

Başkanlık sistemiyle geleceği iddia edilen istikrarın "boş olduğu" görüşündeki dergi, başarılı demokrasilerin güçler ayrılığını prensibini hayata geçirip, hükümetlerin karar alma süreçlerini yavaşlattığını belirtiyor.

Başkanlık sistemiyle idare edilen ABD'de, anayasasının başkanı bir kral gibi davranmaktan alıkoyduğu vurgulanıyor.

Economist'teki diğer makaleler ise "Darbe girişiminin mirası" ve "Türkiye demokrasisinin kaderini belirleyecek oy" başlığını taşıyor.