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Bekir Bozdağ’a saldıran Hüseyin Satı serbest kaldı; 'Pişman değilim' dedi

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'a saldıran ve adli kontrol şartıyla serbest kalan Hüseyin Satı 'Pişman değilim' dedi

18 Ağustos 2013 18:50

 

Nevşehir'de Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'a saldıran Hüseyin Satı adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Satı, adiye çıkışı gazetecilere "Pişman değilim" dedi.

Hacıbektaş İlçesi'nde cuma günü düzenlenen 50'nci Ulusal, 24'üncü Uluslararası Hacıbektaş-ı Veli'yi Anma Törenleri'nde Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’a yumruk atan Hüseyin Satı, İlçe emniyet Müdürlüğü’ndeki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Satı, tutuksuz yargılanmak üzere serbest kalırken, kendisine yurt dışı yasağı getirildi, haftanın 6 günü polis karakoluna gidip imza verme koşulu getirildi. Hüseyin Satı, adliye çıkışı gazetecilerin "Pişman mısınız?" sorusuna "Hayır pişman değilim" yanıtı verdi. Hüseyin Satı'nın avukatı Fatih Çiftçi ise, "Pişman olacak bir şey yapmadı" demekle yetindi. Satı, avukatı Fatih Çifiçi'nin otomobiliyle binerek ilçeden ayrıldı.

 

Planlı bir saldırı değil

 

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’a yumruk attığı iddiasıyla gözaltına alınan ve bugün serbest bırakılan Hüseyin Satı’nın avukatı Fatih Çiftçi, "Planlanmış bir saldırı değil. Müvekkilim, demokratik hakkını kullanarak ve gazeteci olduğunu belirterek soru sormak istemiştir" dedi.

Avukat Çiftçi sözlerini şöyle sürdürdü:

“Savcılık makamı, müvekkilimi ‘adli kontrol’ talebiyle mahkemeye sevk etti. Mahkeme de, adli kontrol dâhilinde tutuksuz yargılanmak üzere serbest bıraktı. Müvekkilim, oturduğu mahalledeki karakola 6 gün imza verecek ve yurt dışına çıkamayacak. Saldırdığına dair görüntü yok. Müvekkilim sadece demokratik hakkını kullanarak soru İstanbul’a yapılacak yeni köprüye neden ‘Yavuz Sultan Selim’ adının verildiğini sormak istemiş.

 

Cezasının üst sınırı 15 ay

 

Kuran, ‘Abdestsiz namaz kılınmaz’ der. Siz ilk kelimeyi çıkartırsanız ‘Namaz kılınmaz’ olur ki anlam tamamen değişir. Müvekkilimin durumu da böyle. Müvekkilim gazeteci olduğunu belirtmiş, soru sormasına izin verilmediği için 'O zaman neden buradasınız?’ demiştir. Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’ın dudağının patladığı yönünde açıklaması var. Ama bunun da müvekkilim tarafından yapıldığı belli değil. O arbede sırasında da meydana gelmiş olabilir. Zaten eylemin muhtemel cezasının üst sınırı 15 aydır."

 

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