Bekir Bozdağ: Yahu yalan, yalandan öte vallahi iftira, billahi iftira!

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Kutlu Doğum Haftası’nda Hz. Peygamber’e olan muhabbeti dile getirmek için tüm yurtta asılan afişlerin bir gazete tarafından İzmirliler’i rencide eden bir iş gibi yansıtılmaya çalışıldığını savunarak, AK Parti’ye karşı "kara propaganda yapıldığını" söyledi.

İzmir programı kapsamında Vali Cahit Kıraç’ı ziyaret eden Bozdağ, burada gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Alkollü içkilere yasaklama getirilmesi söz konusu değil

Bir gazetecinin alkollü içeceklerle ilgili yasa teklifi hakkındaki değerlendirmesini sorması üzerine Bozdağ, alkollü içeceklerin kullanımını yasaklayan bir düzenlemenin söz konusu olmadığını, yapılan düzenlemelerin ABD ve Avrupa’nın bazı ülkelerinde yer alan standartları Türkiye’ye taşımak olduğunu anlattı.

Sanatçı Kenan Işık’ın Belçika’da gözaltına alınmasıyla ilgili soru üzerine Bozdağ, Türkiye’nin yurt dışında yaşayan vatandaşların durumunun düne göre mukayese edilemeyecek şekilde iyileştiğini, Türk pasaportunun itibarının arttığını, 70’den fazla ülkeyle vizesiz giriş serbestisi geldiğini belirtti.

Ancak Belçika’nın da aralarında olduğu Avrupa’nın bazı ülkelerinde zaman zaman arzu edilmeyen uygulamalarla karşı karşıya kalınabildiğini ifade eden Bozdağ, "Sayın Işık’ın başına gelen de bunlardan birisi. Bu uygulamayı buradan bir kez daha kınıyorum. Bazen memurların münferit uygulamasından bazen ülkelerin tutumundan kaynaklanan hadiseler oluyor. Ama bunlar Türkiye’nin geldiği noktayı örtmeye yetmez. Türkiye artık güçlü bir ülkedir ve buna muadil muamele görecektir" dedi.

Bulgaristan’daki Hak ve Özgürlükler Hareketi Lideri Lütvi Mestan’ın Türkçe konuştuğu için para cezası almasıyla ilgili değerlendirmesinin sorulması üzerine Bekir Bozdağ, Bulgaristan’daki soydaşların yaşadıkları toplum içinde etkin ve aktif bir şekilde yer almasını, siyasi katılım ve ülke yönetiminde daha etkili bir yere gelmesini arzu ettiklerini belirtti.

Dünyanın neresinde olursa olsun, Türkçe konuştuğu için, isminde Türk kelimesi olduğu için ceza verilmesini asla kabul etmediklerini ve kınadıklarını ifade eden Bozdağ, Yunanistan’da da benzer bir durumun olduğuna değindi.

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, "Türk kelimesi kullanıldığı için yasaklamalar var. Konu AİHM’e kadar gitti. Mahkeme Yunanistan hükümetini haksız görmesine rağmen karar maalesef bugüne kadar uygulanmadı. Batı Trakya’da yaşayanlar sadece Müslüman değil aynı zamanda Türk’tür. Onlar Türk kelimesinin kullanılmasından rahatsız. Yunan Hükümeti, Türk kelimesini kullanmıyorlar diye Batı Trakya’da yaşayanlar Türklük’ten mi çıkıyor. Onlar bugüne kadar orada Müslüman Türk olarak var oldukları gibi kıyamete kadar bu şekilde varlıklarını koruyacaklardır" şeklinde konuştu.

Bulgaristan’da Türkçe konuşmaya ceza getiren düzenlemenin soydaşların mecliste etkin olduğu bir dönemde yasalaştığına dikkati çeken Bozdağ, bu düzenlemelerin yasalaşmayacağı bir siyasal ortamın oluşmasını dilediklerini kaydetti.



Dinayet İşleri Başkanı Görmez’in İzmir ziyareti

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez’in İzmir ziyaretinde söylediği sözlerin tartışma konusu olmasını nasıl değerlendirdiği yönündeki soru üzerine, İzmir’in muhteşem insanlardan oluşan bir kent olduğunu düşündüğünü, Türkiye’nin tarih, kültür ve medeniyet değerlerinin en önemli merkezlerinden biri olduğunu söyledi.

Görmez’in sözlerinin çarpıtıldığını, ayrıca çarpıtmaya devam eden bir yapının bulunduğunu anlatan Bozdağ, şunları kaydetti: "Bunun örneklerini zaman zaman görüyoruz. En son geçenlerde Yurt Gazetesi afiş koydu. Haberi verirken de ’Müftüyle İzmir onurlandı’ diye geçmiş. Basın mensupları da biliyorlar ki her yıl nisan ayında Kutlu Doğum Haftası olarak kutlanır. Bu hafta da Diyanet İşleri Başkanlığı bir konu belirler, afişler asar, tüm il ve ilçe müftülükleri halka duyurmak için asarlar. Bu seneki duyuru da ’Hz. Peygamber Efendimiz ve insanlık onuru’. Peygamberimizin insanlığa neler kattığının anlatıldığı bir hafta. Bakın bütün Türkiye’de anlatılan bir afiş, Yurt Gazetesi aldı bunu ’Müftü İzmir’i onurlandırdı’ diye verdi.

Eskiler bilir, müftünün keçisi çalınmış ama gazetelere ’müftü keçi çalmış’ diye çıkmış. Bunun bir örneğidir bu. Tamamıyla İzmir’deki kardeşlerimizin AK Parti hükümetine karşı besledikleri muhabbeti azaltmak için uydurma kampanyasının ürünüdür. Peygamberimizi övmek ve ona olan muhabbeti dile getirmek için asılan bir afiş İzmir’de sanki İzmirli kardeşlerimizi rencide eden bir iş gibi yansıtılmak istendi. Yurt Gazetesi’nin CHP’nin yan organı olduğunu özellikle bilmenizi isterim. Onu yayınlayanları sizler tanıyorsunuz."



Diyanet İşleri Başkanlığının anketi



Bu konuda bir başka örneğin Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 26 ilde TÜİK’e yaptırdığı anket konusunda yaşandığını anlatan Bozdağ, haberin anketin sadece İzmir’de yapıldığı iddiasıyla verildiğini söyledi.

Bekir Bozdağ, şöyle konuştu: "Yahu yalan, yalandan öte vallahi iftira, billahi iftira. 26 ilde yapılan bir anket ’sadece İzmir’de yapılıyor’ diye kara propaganda yapıyorlar. Bunun ana nedeni şu belediyecilik hizmeti yapılamayınca toplumu kutuplaştırmak karşı karşıya getirmek için bir kampanya yapılıyor. AK Parti’ye karşı hemen her şeyin altında bir şey arayarak her konuyu çarpıtarak başkalaştırarak iftira olarak gündeme getirip milletimizle, İzmirlilerle partimizin kurduğu gönül köprülerini yıkmak istiyorlar. İzmirliler’in bu gönül köprülerinin yıkılmasına izin vermeyeceğine inanıyorum. Çünkü İzmirliler kendileriyle gönül köprüsü kuranları çok iyi bilecek nitelikte değerli insanlardır."