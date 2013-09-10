Bekir Bozdağ: Kandil'i muhatap alarak konuşmak doğru değil

KCK tarafından yapılan açıklamada geri çekilmenin durdurulduğu ancak ateşkesin sürdürüleceği belirtilirken Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Kandil'in muhatap alınmayacağını söyledi. PKK'yı da bünyesinde barındıran KCK'dan dün yapılan açıklamada, hükümetin demokratikleşme ve Kürt sorununun çözümü konusunda adım atmadığı öne sürülerek geri çekilmenin durdurulduğu açıklanmıştı.

Açıklamada hükümet sorumsuz davranmakla ve süreci oyalamakla suçlandı. KCK'nın açıklamasını değerlendiren Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, “Bunu, Kandil ve BDP'nin kendi kamuoylarına dönük bir taktiği, stratejisi olarak görüyorum” dedi. Bozdağ, “Bunu bilinçli bir şekilde yapıyorlar. Seçim olduğu zaman, barış ortamının olduğu, baskının olmadığı, herkesin huzur ve güvenlik içinde sandığa gittiği bir ortamda, BDP böylesi bir iklimde seçime girerse aleyhine olacağını düşünüyor. O yüzden kandil kozunu elinde tutması gerektiği kanaatleri olabilir” diye konuştu. Bozdağ şunları söyledi: Kandil'i muhatap alarak konuşmak doğru değil. PKK ne yapacaksa kendi bileceği bir iştir. Ama Türkiye, kendi yapması gerekenleri yapacaktır. Biz, sorun bitene kadar çalışmalarımızı, mücadelemizi sürdüreceğiz.”



Ömer Çelik: Ajanda konusu değil



Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik de, ''Türkiye'nin demokratikleşmesi, örgütün taktik davranışlarına ya da örgütün ajandasına göre ayarlanacak, ona göre konumlandırılacak bir konu değildir. Eğer birileri, komşu ülkelerdeki kaosu değerlendirmek için başka arayışlar içine giriyorsa, o da yanlış hesap olur, çıkmaz sokak olur. Herkesin Türkiye'deki yürüyen süreci daha da kuvvetlendirme konusunda tutum alması gerekir'' dedi.



AKP Kütahya Milletvekili Prof. Dr. İdris Bal da KCK'nın açıklamasını “taktiksel bir adım” olarak değerlendirdi. Bal, PKK'nın süreci, KCK-Ergenekon tutuklamalarından dolayı sıkışmış örgütü kurtarmak için kullandığını söyledi.