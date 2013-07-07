Bekir Bozdağ: Kamer Genç darbe hizmetkârıdır

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, bir televizyon programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Mısır’da yaşanan askeri darbeyi değerlendiren Bozdağ, "Türkiye, Mısır değildir, herkesin bunu görmesi lazım. Türkiye'nin demokratik kültürü, geldiği nokta çok farklıdır. Türkiye'yi farklı ülkelerle karıştırmamak lazım" ifadesini kullandı. Türkiye'nin siyasal kadrolarının belirli tecrübelerden geçtiğini, vatandaşların darbelerin ardından büyük faturalar ödediğini vurgulayan Bozdağ, Türkiye'yi başkaları ile karıştıranların hata ettiğini vurguladı.

Darbenin lami cimi yoktur

Bozdağ, partilerin "darbe aşıkları ve darbe hizmetkarlarını" milletvekili adayı göstermemelerini de istedi. Bozdağ, "Mısır'da yaşanan askeri darbe, darbe midir? Darbedir. Bunun başka lamı cimi yoktur. Hepimizin ona 'ama'sız darbe dememiz lazım. Ama baktığınız zaman CHP'nin Sayın Genel Başkanı başta olmak üzere bunun darbe olduğunu ve kınanması gerektiğini söyledikten sonra arkasına ilave ettikleri cümlelerle böyle bir hadiseden Türkiye'nin ders çıkarması gerektiğini ifade eden yaklaşımları var" dedi.

Milli iradeye saygısızlık

CHP Tunceli Milletvekili Kamer Genç'in TBMM Genel Kurulu’nda AKP’li vekillere yönelik "İşte gördünüz Mursi ne duruma geldi. Onun da çevresinde çok polis vardı. Dolayısıyla hiçbiriniz kendinize güvenmeyin. Bu memlekette sizin aklınızın ermediği bazı gerçekler var" sözlerinin hatırlatılması üzerine Bozdağ, "Sayın Kamer Genç, geçen dönemde bir taneydi Meclis'te, o bir şekilde idare edilebiliyordu ama şu anda Kamer Genç'in klonlanmış hali çoğaldı" dedi. Bekir Bozdağ, "Kamer Genç gibi darbecilere hizmetkarlık yapmış birisinin TBMM'de bunca zamandır milletvekiliği yapıyor olması, milli iradeye de millete de büyük bir saygısızlıktır" diye konuştu.