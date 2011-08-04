Bekir Bozdağ: Genelkurmay'ın durumu demokrasi ayıbı

T24- Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Genelkurmay Başkanlığı’nın yapısal konumunu eleştirerek, “Genelkurmay, ne Başbakan’a ne de ‘Başkomutanı’ olan Cumhurbaşkanı’na bağlı değil. Sadece Başbakan’a karşı sorumlu. Bağlılığın olmadığı yerde sorumluluk ne kadar olur” dedi. Genelkurmay’ı Milli Savunma Bakanlığı’na bağlamak istediklerini söyleyen Bozdağ, “Genelkurmay'ın durum demokrasi ayıbıdır” diye konuştu.

Gazeteci Ömer Şahin’in Kanal A’daki “Görüş Farkı” programına katılan Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ çarpıcı açıklamalar yaptı. Hükümet’in atacağı adımların sinyalini veren Bozdağ, “Genelkurmay, ne Başbakan’a ne de‘Başkomutanı’ olan Cumhurbaşkanı’na bağlı değil. Sadece Başbakan’a karşı sorumlu. Bağlılığın olmadığı yerde sorumluluk ne kadar olur?” dedi. Bozdağ, sözlerini şöyle sürdürdü:



‘Genelkurmay’ın durumu demokrasi ayıbı’



“Bu demokrasi açısından bir ayıptır. Bu ayıbın uzlaşma zemininde düzeltilmesi, demokratik devletlerde olması gereken yer neresiyse onu temin etmek hepimizin görevidir.” Bu konunun Anayasa değişikliği görüşmelerinde gündeme geleceğini söyleyen Bekir Bozdağ, uzlaşma sağlanması durumunda gerekli adımların atılacağını da ekledi.



‘Askeri yargı – sivil yargı olmaz’



Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, askeri yargının varlığını da tartışmaya açtı. Askeri yargı-sivil yargı ayrımının demokratik olmadığını savunan Bozdağ, ”Devlet bir tane ise yargıda bir tanedir. İki tane yargı olmaz.Yargının tekliği,devletin de tekliğini gösterir” görüşünü savundu.Toplum kesimlerinde bu konuda uzlaşma olduğunu öne süren Bozdağ, siyasetçilerin de 12Haziran da çıkan tabloyu dikkate alarak bu konuda çalışma yapması gerektiğini söyledi. Bozdağ, Meclis’te uzlaşma sağlanması durumunda askeri yargının kaldırılması ve yargı birliğinin sağlanmasından yana olduklarını da kaydetti.



‘Genç subaylar rahatsız değil’



Genelkurmay Başkanı Işık Koşaner ve Kuvvet Komutanları’nın istifalarını da değerlendiren Bekir Bozdağ, kamuoyunda sadece yüzde 10’lukkesimin bu duruma tepki gösterdiğine işaret etti. Bozdağ, “Bu tavrı millet doğru karşılamadı. Komutanların emeklilik talebi sonrası kamuoyunda memmuniyet çıktı.” dedi. Geçmiş yıllarda “genç subaylar rahatsız” manşetleri atıldığına dikkat çeken Bozdağ, bugün itibariyle Silahlı Kuvvetlerde bir sorun olmadığını söylerken, ”TSK’da huzursuzluk olduğunu düşünmüyorum. Olsaydı kamuoyuna yansır, yansıtılır, emareleri ortaya çıkardı” diye konuştu.



‘YAŞ’ta Başbakan’ın eşbaşkanı olamaz’



Başbakan Yardımcısı Bozdağ, YAŞ toplantısında Başbakan Erdoğan’ın masanın başında tek başına oturmasının geçiçi değil, kalıcı birgörüntü olacağını savundu. Başbakan ile Genelkurmay Başkanı’nın yan yana oturmasının kanun ve teamül değil, fiili durum olduğunu öne süren Bozdağ, ”Ogörüntü doğru değildi. Başbakan’ın ortağı, eşbaşkanı yoktur. Çünkü YAŞ’ın başkanı Başbakandır” dedi. Bozdağ, 30 Ağustos törenlerinde TBMM Başkanı ve Başbakanların ev sahibi olan Genelkurmay Başkanları’nı beklemesi ve sıraya girmesi uygulamasının da kalktığını söyledi. Bu konuda daha önceden yapılan bir düzenleme olduğunu söyleyen Bozdağ, ilk uygulamanın önümüzdeki 30 Ağustos’ta olacağını kaydetti.



'General sayısı fazla'



Bekir Bozdağ, tutuklu subayların Türk Silahlı Kuvvetleri’nin terörle mücadelesinde bir zafiyete yol açmayacağını savundu. Başka ülkelerle karşılaştırıldığında TSK’da general, subay fazlalığı olduğunu söyleyen Bozdağ, ”Terörle mücadele dahil pek çok alanda sevk ve idareyi yapacak olgunlukta subay, general, astsubayımız vardır. Görevlerinin de başındadırlar. Boşluk da yoktur” dedi. Bozdağ, cezaevinde tutuklu olan subaylardan hiçbirisinin görevleriyle ilgili suç iddialarından dolayı içerde olmadıklarına da dikkat çekti. Herkesin yargı sürecine saygılı olmasını da isteyen Bozdağ, ”Bir kişinin yanlışı o kurumu lekelemez. Gerçeklerin ortaya çıkması TSK’yı da zayıflatmaz, aksin egüçlendirir. Bakışları olumlu değiştirir” şeklinde konuştu.



'27 Nisan Muhtırası yırtıp çöpe attığımız kağıt parçası'



27 Nisan e-muhtırasının Genelkurmay Başkanlığı’nın internet sitesinden halen kaldırılmamış olmasını da değerlendiren Başbakan Yardımcısı Bozdağ şunları söyledi: ”27 Nisan e-muhtırası hükümet tarafından yırtılmış,layık olduğu yere, çöpe atılmış bir belgedir. Kıymeti harbiyesi de yoktur. Orada durmasının, kaldırılmasının bir anlamı yoktur. O bir utanç belgesi olarak nerede durursa dursun. Herkes nezdinde çöpteki bir kağıt parçasıdır”