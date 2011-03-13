Bekir Bozdağ: CHP'nin ismi 'Cumhuriyet Halt Partisi' olsun

T24 - AKP Grup Başkanvekili Bekir Bozdağ, Odatv muhabiri İklim Bayraktar'ın CHP ile ilgili iddiaları üzerinden CHP'yi vurdu, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin ismi 'Cumhuriyet Halt Partisi' olarak değiştirilsin" dedi.



Bozdağ, "Benim aklım almıyor. Ben böyle bir siyaset, böyle bir rezalet görmedim. Dallas dizisini geçti." diye konuştu.

Bekir Bozdağ, Mersin Suphi Öner Öğretmenevi'nde düzenlenen 'Türkiye Buluşmaları' toplantısında yaptığı konuşmada, CHP'de yaşananların Dallas dizisini geçtiğini söyledi.

CHP'de karıştırılmayan 'halt' kalmadığını iddia eden Bozdağ, "Cumhuriyet Halk Partisi'ne bir çağrı yapıyorum. Partinin adını değiştirsinler. Çünkü karıştırmadıkları halt kalmadı. Hani derler ya Anadolu'da yemedikleri halt kalmadı. Onun için 'halk' kelimesi 'halt' kelimesi ile değiştirilmeli Cumhuriyet Halk Partisi yerine 'Cumhuriyet Halt Partisi' demeli. Başka yolu yok. Olmaz böyle şey" diye konuştu.

Bozdağ sözlerine, "Elinizi vicdanınıza koyun bir ülkenin iktidarına talip bir Ana Muhalefet Partisi'nin lideri böylesi bir çirkin işin odağında olamaz. Böylesi bir konuşmayı 40-45 dakika dinleyemez. Ondan sonra 'git kendi şartlarınla git yap sonra da bana getir' diye talimat veremez. Sonra da 'bu konuşmayı açıklamam' diye kamuoyundan kaçamaz. Böyle şey olur mu? Onun için biz diyoruz ki biz demokrasiye milletin iradesine sahip çıktık artık Türkiye'de demokrasinin çıtasını da yükselttik. Böylesi katakullilere artık Türkiye kapalıdır" diye devam etti.



"Dallas dizisini geçti"

CHP'de yaşanan İklim Bayraktar olayının evvela Cumhuriyet Halk Partililer tarafından hesabının sorulması gerektiğini belirten Bozdağ, şunları söyledi:

"Benim aklım almıyor. Ben böyle bir siyaset, böyle bir rezalet görmedim. Dallas dizisi diyorlar, onu geçti. Benim aklım ermiyor. Bizans oyunları diyorlar, onu da geçti. Benim de aklım ermiyor. Kendi içinde bu kadar oyun oynayan, dümen çevirenler milletin karşısında ne yapabilirler? Ne kadar mert, ne kadar şeffaf olabilirler. Birilerine bu kadar gebe kalanlar es kaza millet iktidarı vermiş olsa kendilerine bu yardımı yapanlara nasıl bir diyet borcu ödeyecekler? Onu da ben merak ediyorum. Böyle bir şey olabilir mi?"