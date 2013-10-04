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Bekir Bozdağ: Askerlik düzenlemesi en kısa sürede Meclis'e gelecek

Bekir Bozdağ, Başbakan Erdoğan'ın dün akşam yaptığı, 'Askerlik süresi 12 aya inecek' açıklamasıyla ilgili sorulara yanıt verdi

04 Ekim 2013 14:11

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın askerlik süresinin kısalacağıyla ilgili açıklamasının ardından Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'dan açıklama geldi. Konuyla ilgili Bozdağ, düzenlemenin en kısa sürede Meclis'e geleceğini söyledi.

Bekir Bozdağ, Başbakan Erdoğan'ın dün akşam yaptığı, "Askerlik süresi 12 aya inecek" açıklamasıyla ilgili sorulara yanıt verdi. Bozdağ, "Askerlik süresi ile ilgili düzenleme en kısa sürece Meclis'e gelecek." dedi.

 

Başbakan ne demişti?

 

Atv ve Ahaber'in ortak yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, askerlik süresinin kısaltılmasına yönelik çalışmalar yapıldığını söyledi ve "Zannediyorum süre 12 ay olacak, kısa dönem aynen kalacak" dedi.

 

'12 ay olarak düşünüyoruz'

 

Askerlik süresinin kısaltılmasıyla ilgili çalışmaların devam ettiğini ifade eden Erdoğan, "Uzman çavuşlarla ilgili talimatı çoktan maliyeye verdim. Askerliğin kısaltılması konusunda Milli Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı ile mutakıbız. Askerlik kısalacak. 12 ay olarak düşünüyoruz. Bu konuda bir taslak, bir çalışma var. Kısa dönem yine aynı 6 ay olarak devam edecek" dedi.

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