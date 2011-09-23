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Dünya

Bekir Bozdağ Afganistan'da KABİL (AA)

23 Eylül 2011 09:45

-Bekir Bozdağ Afganistan'da KABİL (AA) - 23.09.2011 - Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, saldırı sonucu hayatını kaybeden eski Afganistan Devlet Başkanı Burhaneddin Rabbani'nin cenaze törenine katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere Afganistan'ın başkenti Kabil'e geldi.  Bozdağ ve beraberindekilerini taşıyan özel uçak, Kabil Havaalanı'na indi. Bozdağ'ı, Türkiye'nin Kabil Büyükelçisi Basat Öztürk ve Türkiye İşbirliği ve Kalkınma Ajansı'nın (TİKA) Kabil Koordinatörü İhsan Bostancı karşıladı. Bozdağ, iki gün sürecek temasları kapsamında ilk olarak Başbakan Recep Tayyip Erdoğan adına Rabbani'nin başkent Kabil'de yapılacak olan cenaze törenine katılacak. Bozdağ, ziyareti kapsamında Afganistan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed Kerim Halili ile de bir araya gelecek. Daha sonra TİKA Kabil Koordinatörlüğü'ne geçecek olan Başbakan Yardımcısı Bozdağ, TİKA'nın yürüttüğü projelerden Kabil Sürekli Eğitim Merkezi ile Dar-ul Aman yolu köprülü kavşağı inşaatlarını yerinde görecek.  Bozdağ, cumartesi günü ise ilk olarak Kabil Tıp Üniversitesi'ne giderek, burada Afganistan Yüksek Öğretim Bakanı Servet Daniş ve Sağlık Bakanı Süreyya Dalil ile Atatürk Çocuk Hastanesi ve tarihi Ali Abad Sanatoryumu'nda incelemelerde bulunacak. Ardından Kabil Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'ne geçecek olan Bozdağ, daha sonra Kabil Bölge Komutanı Tuğgeneral Rafet Sevinç Şaşmaz'ı karargahında ziyaret edecek. Bozdağ, Afganistan programını Doğan Kışlası'nı ziyaret ederek noktalayacak. Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'a, Afganistan programında, AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler, AK Parti Konya Milletvekili Cem Zorlu, AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk ile TİKA Başkanı Serdar Çam eşlik ediyor.

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