Bekir Bozdağ: ABD'li heyet 22 Ağustos'ta Türkiye'ye gelecek

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, TSK'daki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişiminin planlayıcısı olduğu öne sürülen Gülen cemaati lideri Fethullah Gülen'in Türkiye ile iadesi konusunda ABD ile görüşmelerin sürdüğünü söyledi. Bozdağ, ABD'li 4 uzmanın 22 Ağustos'ta Türkiye'ye geleceğini açıkladı.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "ABD'li heyet 22 Ağustos'ta gelerek görüşmeler yapacak. ABD Adalet Bakanlığı dün itibariye 4 uzman gönderme kararı aldı" dedi. Bozdağ, ABD'nin vereceği kararın siyasi bir karar olduğunu belirterek, FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen'in iade edilmemesi durumunda ise, "Terörist başına Türkiye'yi feda ettiği anlamına gelir" ifadesini kullandı.