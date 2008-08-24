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Spor

Bekele 'duble' yaptı

Atletizmde bir başarı hikayesini de erkeklerde Etiyopyalı atlet Kenenisa Bekele yazdı. Bekele, olimpiyatlarda 10 bin metrenin ardından 5 bin metrede de olimpiyat şampiyonluğunu rekor kırarak kucakladı.

24 Ağustos 2008 03:00

Son dönemin en büyük uzun mesafe koşucusu Kenenisa Bekele, 5 bin ve 10 bin metrede rakipsiz olduğunu bir kez daha gösterdi. Etiyopyalı atlet, 29. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda 10 bin metrenin ardından 5 bin metreyi de çok rahat kazandı.

Kontrollü bir yarış çıkaran Bekele, beklendiği gibi son 400 metrede inanılmaz bir sprinte kalktı. Bekele'nin sprintine kendisini takip eden iki Kenyalı atlet de karşılık veremedi. Bekele yarışın bitmesine 200 metre kala olimpiyat şampiyonluğunu kutlamaya başladı. 12.57:827'lik derecesiyle olimpiyat rekoru kırarak şampiyon olan Bekele'nin ardından, Kenyalı Eliud Kipchoge ikinci, bir başka Kenyalı Edwin Cheruiyot Soi üçüncü oldu. Yarışta son Dünya Şampiyonu Kenya asıllı ABD'li Bernard Lagat ise ancak 9. olabildi.

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