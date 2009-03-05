Bekaroğlu'ndan ikinci suç duyurusu

Saadet Partisinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Bekaroğlu, büyükşehir belediyesi ile bağlı müessese ve iştirakleri hakkında, seçim yasaklarını ihlal ettikleri gerekçesiyle İl Seçim Kurulu'na suç duyurusunda bulundu.



Sirkeci'deki İl Seçim Kurulu Başkanlığından ayrılırken gazetecilere açıklama yapan Bekaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ve ilçe belediye başkanlarının devletin imkanlarını kullanarak propaganda yaptıklarını, seçimlerdeki dürüstlüğün, eşitlik ilkesinin ve adaletin ortadan kalktığını öne sürdü.



Müteaahit aracılığıyla tanıtım



İstanbul'un her yerinde, vatandaşın verdiği vergilerle yazılan afişlerin, pankartların asılı olduğunu, kitaplar dağıtıldığını anlatan Bekaroğlu, şöyle devam etti:

"Daha önce büyükşehir belediyesinin tanıtım için çok para harcadığını, büyük bir israf yaptığını söylemiştik. Topbaş da 'Böyle bir şey yok, belediyenin tüm tanıtım giderleri 60 milyon lira' demişti. Tabii burada da İstanbulluları yanıltıyor. Büyükşehir belediyesi tanıtım için bütçesinden 60 milyon lira ayrılıyor ama bağlı kuruluşların bütçesinden onun 10 katı ayrılıyor. Bir de müteahhitlere yaptırılan tanıtımlar var. Hiçbir müteahhidin cebinden para harcayarak bu tanıtımı yapmadığını biliyoruz. Daha önce açıkladığımız ihale yolsuzluk dosyasında da açık ve net görülüyor. Bazı kalemler kaydırılarak müteahhitlere para aktarılıyor ve bununla tanıtım yaptırılıyor."



'Orantısız para ve imkan kullanımı var'



Devletin imkanları kullanılarak tanıtım yapılmasının Anayasa, Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararına aykırı olduğunu dile getiren Bekaroğlu, "Bu seçim seçim olmaktan çıkıyor, orantısız bir para ve imkan kullanımı var. Bu kendi paraları ve imkanları değil, bu milletin vergileri ile yapılıyor. Buna hakları yok" dedi.



'Seçim için devlet parasıyla kitap bastırılıyor'



İstanbul Büyükşehir Belediyenin son 5 yılda gerçekleştirdiği projeleri topladığı "5 Yılda Rekorlara İmza Attık" adlı kitabın devletin parası ile bastırıldığını öne süren Bekaroğlu, şunları kaydetti:

"Daha önce bastırılmamış, şimdi bastırılıyor. Yıl sonu, dönem sonu değil. Sadece seçim için bastırılmıştır. Bu kitaptan milyonlar bastırılmış. Sadece bu kitabın bastırılması ve dağıtılmasının maliyeti 2,5 milyon liradır. Bizim bütün seçim bütçemiz bu kadar değil. Bu büyük bir haksızlıktır. Eğer gerçekten yargı varsa ki biz var olduğuna inanıyoruz; YSK ve illerde il seçim kurulu seçimlerin dürüst bir şekilde yapılması için görevlidir. Hukuk devletinde gidilecek yer mahkemedir. Umuyoruz ki bu haksızlıkları düzeltecektir. Başvurunun sonucu bunların bütçemizi nasıl talan ettiklerinin de resmi olacaktır."

