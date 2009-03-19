Bekaroğlu: Vali Güler taraflı, istifa etmeli

CHP'nin 22 Mart Pazar günü yapacağı mitingin Kazlıçeşme'den Çağlayan'a alınmasına, Saadet Partisi'nden gelen tepkiler, İstanbul Valisi Muammer Güler'e yöneldi. Partinin İstanbul adayı Bekaroğlu, Güler'i istifaya davet etti.



İstanbul'daki miting tartışmasında, son olarak, AKP'nin Kazlıçeşme'de CHP, Saadet Partisi ve BBP'nin Çağlayan'da miting yapacağı kararı verildi. Karara Saadet Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Bekaroğlu, tepki gösterdi.



Bekaroğlu, "Son kararla birlikte, bu işin biraz zor olacağı görülüyor. Bizim diğer partilerle derdimiz yok. Çağlayan Meydanı bize verilmiş ve biz de miting saati olarak 12.00'yi ilan etmişiz. 12.00'de bizim insanlarımız gelecek ve karışıklık olacak" dedi.



İstanbul Valisi Muammer Güler'e tepki gösteren Bekaroğlu, "Vali iki büyük mitingin Kazlıçeşme'de yapılmasını uygun bulmadı. Bir vali hangi partinin büyük olduğunu seçim olmadan nasıl bilebilir. Vali devletin valisi gibi davranmamış ve seçimin güvenilirliğini zedelemiştir. Bu zaten önceden de zedelenmişti. Vali bir partiye 1 meydan, üç partiye 1 meydan veriyor. Böyle bir şey yapmaya hakkı yok" diye konuştu.



İstifa etmeli



Herhangi bir partiyle karşı karşıya gelmek istemediklerini belirten Bekaroğlu, "Bize o alan verilmiş ve biz hazırlık yapmışız. Alınan kararla 3 partiye 1 alan verildi ve bunu kabul edemeyiz. Vali devletin valisi valisi olmaktan çıkmıştır. Vali taraf olmuştur ve böyle bir şey olamaz; istifa etmeli" dedi.