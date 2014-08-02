Bekaroğlu: Başımıza birşey gelirse sorumlusu Erdoğan ve Ala'dır

Türk siyasetçi ve Saadet Partisi Rize Belediye Başkan Adayı siyasetçi Mehmet Bekaroğlu, tehdit edilip hedef gösterildiğini söyledi. Bekaroğlu, “Buradan ilan ediyorum; eğer bu isimlerden birine bir zarar gelirse sorumlusu İçişleri Ala, Dışişleri Bakanı Davutoğlu ve Başbakan'dır. Evet tehdittir. Ülkemizde cirit atan katillere hedef göstermektir.” dedi.



Twitter hesabından açıklamalar yapan Bekaroğlu, kendisi gibi Yıldız Ramazanoğlu, Cihan Aktaş, Faruk Ünsal, Ali Bulaç gibi iktidara teslim olmayan ve bağımsız duruş sergileyen isimlerin afişe edilip hedef yapıldığını söyledi. Bu isimlerden birinin başına bir şey gelmesi halinde sorumluluğun İçişleri Bakanı Efkan Ala, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ve Başbakan Tayyip Erdoğan’da olduğunu söyleyen Bekaroğlu “Buradan ilan ediyorum; eğer bu isimlerden birine bir zarar gelirse sorumlusu İçişleri Ala, Dışişleri Bakanı Davutoğlu ve Başbakan'dır. Evet tehdittir. Ülkemizde cirit atan katillere hedef göstermektir.” dedi.

Hayatının hiçbir döneminde bu tür tehditlere pabuç bırakmadığını, doğru bildiğinin söylemeye devam edeceğini vurgulayan Bekaroğlu, şunları yazdı:

“1 - Biraz sonra sizinle bir mesaj paylaşacağım. Bir grup mezhepçi/iktidar tetikçisi bizi hedef göstermiş.

2 - Ben dahil Y. Ramazanoğlu, C. Aktaş, F. Ünsal, A. Bulaç gibi iktidara teslim olmayan bazı isimleri afişe edip hedef gösteriyorlar.

3 - Buradan ilan ediyorum; eğer bu isimlerden birine bir zarar gelirse sorumlusu İçişleri Ala, Dışişleri Bakanı Davutoğlu ve Başbakan'dır.

4 - Evet tehdittir. Ülkemizde cirit atan katillere hedef göstermektir.

5 - İçeriğine gelince; bu mezhepçi, ayrımcı, bölücü bir mesajdır, bu mesaj bölgemizdeki kargaşayı Türkiye'ye taşımaktadır.

6 - Dikkat edilirse hedef gösterilen insanların tamamı; başta Suriye ve Irak olmak üzere bölgemizdeki kardeş kavgasına karşı çıkmaktadırlar.

7 - Burada ismi geçen insanların bir başka özelliği de hükümete memur olmamaları, bağımsız duruşlarını korumalarıdır.

8 - Bir daha tekrar ediyorum; bu bir hedef göstermedir.

9 - Hayatımın hiç bir döneminde bu tehditlere pabuç bırakmadım; zaten bu ilk değil.

10 - Doğru bildiğimi söylemeye, mazlumun yanında yer almaya, ayrımcılığa, kin ve nefret söylemine karşı çıkmaya devam edeceğim.”

İşte Bekaroğlu'nun Twitter hesabından paylaştıkları: