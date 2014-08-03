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Politika

Bekaroğlu: Başımıza bir iş gelirse sorumlusu Ala ve Erdoğan’dır

Mehmet Bekaroğlu, bazen tanıdığı insanlardan, bazen de bilmediği kişilerden telefonlar alarak tehdit edildiğini dile getirdi

03 Ağustos 2014 15:34

Türk siyasetinin önemli isimlerinden eski Rize Belediye Başkanı Mehmet Bekaroğlu, iktidara teslim olmadığı için tehdit edilip hedef gösterildiğini söyledi. Bekaroğlu, “Buradan ilan ediyorum; eğer bu isimlerden birine bir zarar gelirse sorumlusu İçişleri Bakanı Efkan Ala, Dışişleri Bakanı Davutoğlu ve Başbakan’dır” diye konuştu.

Saadet Partisi’nin eski Rize Belediye Başkanı Mehmet Bekaroğlu, hem özel olarak hem de sosyal medya üzerinden tehdit edildiğini açıkladı. Hayatının hiçbir döneminde bu tür tehditlere pabuç bırakmadığını ve doğru bildiğini söylemeye devam edeceğini anlatan Bekaroğlu, konuya ilişkin Twitter hesabından paylaşımlarda bulundu.

Bekaroğlu, “Bir grup mezhepçi/iktidar tetikçisi bizi hedef göstermiş. Ben dahil Yıldız Ramazanoğlu, Cihan Aktaş, Fatma Ünsal, Ali Bulaç gibi iktidara teslim olmayan bazı isimleri afişe edip hedef gösteriyorlar. Buradan ilan ediyorum; eğer bu isimlerden birine bir zarar gelirse sorumlusu İçişleri Bakanı Efkan Ala, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ve Başbakan’dır. Yapılanlar tehdittir. Ülkemizde cirit atan katillere hedef göstermektir. İçeriğine gelince; bu mezhepçi, ayrımcı, bölücü bir mesajdır. Bu mesaj bölgemizdeki kargaşayı Türkiye’ye taşımaktadır. Dikkat edilirse hedef gösterilen insanların tamamı; başta Suriye ve Irak olmak üzere bölgemizdeki kardeş kavgasına karşı çıkmaktadırlar. Burada ismi geçen insanların bir başka özelliği de hükümete memur olmamaları, bağımsız duruşlarını korumalarıdır” dedi.

Derviş Genç’in Zaman’daki haberine göre, Mehmet Bekaroğlu, bazen tanıdığı insanlardan, bazen de bilmediği kişilerden telefonlar alarak tehdit edildiğini dile getirdi:

“Diyorlar ki ‘Bekaroğlu sen çok yalnız kaldın. Tek başınasın, bu kadar ileri geri konuşma, başına bir şey gelir. Bir sıkıntı olur.’ Bildiklerimden de geliyor tanımadığım insanlardan da. Değişik şekillerde bu tehditleri alıyoruz.”

Kendisiyle birlikte Mazlumder Başkanı Faruk Ünsal, gazeteci ve yazarlar Yıldız Ramazanoğlu, Ali Bulaç, İsmet Özel, Hüsnü Mahalli, Kenan Çamurcu gibi isimlerle ilgili bir liste hazırlandığını ve listede ismi geçen kişilerin hedef gösterilip tehdit edildiğini aktardı. Söz konusu isimlerin ‘Esatçı’ diye yaftalandığını belirten Bekaroğlu, “Yani muhalif diye bilinen, hükümete teslim olmamış isimler bunlar. Ortak özellikleri bu. Bunlar İslami kesimde bağımsız aydın olarak kalmış, hükümetin birçok icraatlarını eleştirmiş, eleştirmekte olan insanlar. Suriye politikasını da eleştirmiş insanlar. Bunlar ortak olarak hedefe konulmuş. Tabii bunu gerçek isimler üzerinden değil, trol hesaplar üzerinden yayıyorlar. Ama bunun bir merkezden olduğu belli. Çünkü hükümeti eleştiren yazar-çizer bunlar. Benim yaptığım bu insanlara herhangi bir zarar gelmesi durumunda bunun sorumlusunun İçişleri Bakanı, Dışişleri bakanı ve Başbakan’ın olduğunu söylemek. Bu bir bastırma, sindirme, izole etme, yalnızlaştırma ve değersizleştirme operasyonudur. Bunlar her şeyi yapabilir. Bunların ucunun Irak ve Suriye’de başka noktalara dayandığını da biliyorum. Bunlar ülkede bağımsız serbest düşünen insan bırakmıyor. Bunlar son derece tehlikeli işler” ifadelerini kullandı.

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