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Politika

Bekaroğlu: AKP'liler Fazilet'in kapatılması için kulis yaptı

HAS Parti İstanbul İl Başkanı AKP’nin 28 Şubatı yaratan sürece dokunmadığı fikrini yineledi

03 Mart 2012 15:54


T24 - HAS Parti İstanbul İl Başkanı Mehmet Bekaroğlu, twitter hesabından yaptığı açıklamada, bugün AKP’de görev alan bazı isimlerin, Fazilet Partisi’nin kapatılması için kulis yaptığını söyledi.

AKP’nin 28 Şubat ile üç yönden bağlantısı olduğunu belirten Bekaroğlu, dönemin gazetelerini işaret ederek, "FP kapatılması davasında şimdi AKP’li olan önemli isimlerin tavrı ilginçtir. Mesela; FP’yi AYM’de savunan Cemil Çiçek’in söyledikleri, ‘hasarlı araç’ benzetmesi” dedi.

Bekaroğlu, FP’nin kapatılması için kulis yapan isimleri açıklayıp açıklamayacağı yönündeki bir soruya ise “Birinin ismi verdim; tazminat davalarının sayısı arttı, avukatlara para yetiştiremiyorum” sözleriyle yanıt verdi.


Toplum mühendisiliği yapıldı


Evrensel gazetesinin haberine göre; Bekaroğlu, AKP’nin 28 Şubatı yaratan sürece dokunmadığı fikrini yineledi. “Anayasa, Siyasi Partiler Kanunu, İç Hizmet Kanunu’nun 35. maddesi, YAŞ, YÖK, DGM’ler kapatıldı ama yerlerine açılan Özel Yetkili Mahkemeler, Terörle Mücadele Yasası, düşünce ve basın özgürlüğüne yönelik baskılar aynen varlığını koruyor” diyen Bekaroğlu, AKP’nin buralarda bir demokratikleştirme yapmadığını kaydetti.

AKP’nin, 28 Şubatın bir ürünü olmaktan ziyade sonucu olduğunu belirten Bekaroğlu, “O süreçte, toplum mühendisliği yapıldı. AKP’yi destekleyen muhafazakar bir seçmen profili oluşturuldu” dedi.

 

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