'Bekarlık nükleerden daha riskliymiş!'

T24 - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Türkiye’de kurulacak nükleer güç santrallerinin riskinin eleştirildiği kadar yüksek olmadığını öne sürerek, ABD’de bekarların evlilere göre 6 yıl daha az yaşadığı örneğini verdi. Yıldız, 9 şiddetinde depreme dayanıklı yapılacak santralin atıklarının bertarafının ise şirketin sorumluluğunda olacağını söyledi.



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Türkiye’de kurulacak nükleer güç santrallerinin riskinin eleştirildiği kadar yüksek olmadığını, ABD’de yapılan sosyolojik bir araştırmadan örnek vererek açıkladı. Vatan gazetesinde yer alan haber şöyle:



Yıldız, araştırmaya göre ABD’de bekarların evlilere göre 6 yıl daha az yaşadıklarının tespit edildiğini belirterek, “Sigara ortalama insan ömrünü 2.3 yıl, yoksulluk 700 gün, alkol 130 gün, kalp 2100 gün öne çekiyor. Uçak kazaları ise ABD’de ortalama insan ömrünü bir gün öne çekiyor. Nükleer santrallerin ortalama ömür kaybı ise sadece 0.03 gün olarak tespit edilmiş” dedi. CNN Türk’te önceki akşam nükleer santrallerle ilgili açıklamalarda bulunan Yıldız, şu noktalara değindi:





RUSYA’YA BAĞIMLILIK AZALACAK: Biz Rusya’ya yüzde 70 bağımlı değiliz. Rusya’yla tüm enerji alanlarında bağımlılığımız yüzde 27’lerde. İki nükleer santrali kurmuş olmakla Rusya’dan 6 milyar dolarlık ithalatı keseceğiz. Bağımlılık azalacak.



SORUMLULUK RUS ŞİRKETTE: Nükleer güç santrali konusunda Rus firmaya, ‘Yapacaksınız, işleteceksiniz ve devam edeceksiniz’ dedik. Hisseler ilerde değişebilir. Sorumluluğun Rusya’da kalması çok önemlidir. Sorumluluk ve risklerde tamamen sorumluluk şirketindir. Hisse değişimleriyle alakalı belki Türk ortaklık olacak. Türkiye’nin ortaklığı yüzde 49’lara kadar olacak. Santral projesi 9 şiddetinde depreme dayanacak şekilde revize ediliyor.



5-6 FİRMA BİRARAYA GELECEK: Türkiye’deki santrali tamamiyle Rusya’daki firma yapmayacak. Beş altı kuruluş bir araya gelecek. Yüzde 20 kârda hissedarız. Türkiye’de deprem riskinin en az olduğu 5’inci bölgede kuruyoruz. Sinop ve Mersin’le ilgili çalışmalar tamam, 2’sinin çalışmaları sürüyor. Sıfır risk, sıfır hareket yani hiçbir şey yapmamak lazım.





'Atıkların bertarafı şirketin sorumluluğunda'



Bakan Taner Yıldız, atıkların bertaraf edilmesinin de projeyi yapan şirketin sorumluluğunda olacağının altını çizerek, “Türkiye’deki bütün deprem analizleri güncellenip, incelenecek. Atıkların bertaraf edilmesi de proje şirketinin sorumluluğundadır. Ülkesine de götürülecektir. Hiçbir atığı kendimiz alma yükümlülüğünde değiliz” dedi. Yıldız, eski santrallerin kapatılması gerektiğini belirterek, “Ermenistan’daki santralin de kapatılması lazım” dedi. Yıldız, Paris’in etrafında 9 nükleer santralin olduğunu belirterek, şunları söyledi: “Dünyanın en fazla turist alan şehri Paris’tir, 55 milyon turist çeker. Bu oran Türkiye’nin iki katı. Paris’in etrafında 9 tanükleer santral var. Paris’in turisti kıymetli de bizimki tersi mi? Turizme, yeşile, tarımımıza hiçbir şey olmaz. Nükleer santral turiste bir sıkıntı verecek olsa Paris’in ayağa kalkması lazımdı. Türkiye yenilenebilir kaynaklarını bir kenara bırakmadan enerji çeşitlenmesi yapacaktır.”



KILIÇDAROĞLU’NA TEŞEKKÜR ETTİ: Sayın Kılıçdaroğlu’na teşekkür etmeliyim. CHP ve MHP seçim beyannamesinde, nükleer güç santrallerinde beraber olacaklarını söylediler. Nükleer konusunda detaylı bilgi almak isteyen siyasi parti başkanları ziyaret edebilirim.



