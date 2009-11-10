Bekarlar için 'eş' marketi!

Adayların fotoğraflarının da yer aldığı markette, marketin yöneticilerinin kimlik bilgilerini doğrulamasının ardından o kişiye uygun eşler belirleniyor.Market müdürü Cang Ying, kişinin güvenilirliği kesinleştikten sonra beğenilen adayın izni doğrultusunda kişisel bilgilerin verildiğini ve bu yolun internetten daha güvenli ve ikna edici olduğunu belirtti.“Eş Marketi”nde yarın kutlanacak “Bekarlar Günü” çerçevesinde özel çöpçatanlık etkinliği düzenleneceği kaydedildi.