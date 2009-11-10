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Yaşam

Bekarlar için 'eş' marketi!

Çin’in başkenti Pekin’de, bekarların kendilerine uygun eşi bulmaları için “eş marketi” açıldı.

10 Kasım 2009 02:00

Çin Uluslararası Radyosunun “Pekin’de Zaman” gazetesine dayanarak verdiği habere göre, markette bekarlara, kendilerine uygun yaş ve özelliklerde karşı cins ile tanışma fırsatı sunuluyor.
         
Adayların fotoğraflarının da yer aldığı markette, marketin yöneticilerinin kimlik bilgilerini doğrulamasının ardından o kişiye uygun eşler belirleniyor.
        
Market müdürü Cang Ying, kişinin güvenilirliği kesinleştikten sonra beğenilen adayın izni doğrultusunda kişisel bilgilerin verildiğini ve bu yolun internetten daha güvenli ve ikna edici olduğunu belirtti.
        
“Eş Marketi”nde yarın kutlanacak “Bekarlar Günü” çerçevesinde özel çöpçatanlık etkinliği düzenleneceği kaydedildi.

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