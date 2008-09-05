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Bekâreti 14'ünde yitirdi

Britney Spears'ın skandal kadın olmasının arkasındaki nedenler...

05 Eylül 2008 03:00

Britney Spears'in skandal kadın olmasının arkasında yatan nedenleri annesi Lynne anlattı...

Son birkaç yıldır psikolojik sorunlarla boğuşan Britney Spears'ın, tüm yaşadıklarının kaynağı herşeyi çok erken yaşta tanıyıp tüketmiş olması.

Annesi Lynne'in yaptığı açıklamalarda Britney; ün, cinsellik, uyuşturucu gibi, bir tekinin bile bünyede arıza yaratabileceği pek çok yaşamsal konuyla çok erken yaşta tanışmış.

53 yaşındaki anne Lynne'e göre, çocuğunun bugün yaşadığı tüm sorunların temelinde Britney'nin henüz daha çocuk yaştayken menajerleri tarafından seks objesi olarak gösterilmesi yatıyor. Küçücük bir çocukken Disney'in yıldızı haline gelen Spears, 13'ünde alkole başlamış, 14'ünde bekaretini yitirmiş, 15'inde de uyuşturucuya başlamış.

Bu sene akıl hastanesinde terapi gören Spears, 16 yaşındayken özel jetinde kokain partisi yapıyormuş. Kevin Federline'la 2004 yaptığı evliliğinden iki çocuk sahibi olmuştu. Ünlü şarkıcı özel hayatındaki problemlerden ve de uyuşturucu alışkanlığından dolayı çocuklarının velayetini 2007'de boşandığı eşi Federline'a bırakmak zorunda kaldı.

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