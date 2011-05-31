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Dünya

Bekaret testi’ne sanal protesto

Mısırlı blog yazarları askerlerin gözaltındaki kadınları ‘bekaret testine’ karşı sanal ortamda protesto hazırlıyor...

31 Mayıs 2011 03:00

T24 - Mısırlı blog yazarları askerlerin gözaltındaki kadınları ‘bekaret testine’ karşı sanal ortamda protesto hazırlıyor.  

Mısırlı eylemciler ve internetteki blog yazarları, askerlerin gözaltındaki kadınları ‘bekaret testine’ zorlaması dahil eylemcilere yönelik artan insan hakları ihlalleri ve işkence suçlamalarını sanal ortama taşıyor. 

İddialarla ilgili soruşturma açılmasını talep eden blog yazarları, öfkelerini yarın internette yapacakları protestoyla dile getireceklerini duyurdu. 

Uluslararası Af Örgütü, Mayıs ayındaki raporunda Mısır'da gözaltında bekaret testi suçlamalarını gündeme getirmişti. 

Raporda, askerler tarafından gözaltına alınan 18 kadın eylemcinin, fuhuş suçlamasına maruz kalmakla tehdit edildiği ve ‘bekaret testine’ zorlandığı kaydedilmişti. Göstericilerin kendilerine işkence yapıldığını, dövüldüklerini ve elektrik verildiğini söyledikleri de raporda yer almıştı. 

Mısır'da askeri yönetim altındayken gözaltındakilere taciz ve işkence suçlamaları, 9 Mart'ta başkent Kahire'de, Hüsnü Mübarek yönetiminin devrilmesinden sonra demokrasiye geçişin hızlandırılması talebiyle yapılan gösterinin bastırılmasından sonra gündeme gelmişti. 


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