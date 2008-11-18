'Bekaret, evliliğin feshine gerekçe olamaz'

Fransa İstinaf Mahkemesi, bakire olduğu konusunda yalan söylemekle suçlanan Müslüman kadınının evliliğini fesheden alt mahkeme kararını bozdu.



Douai'daki istinaf mahkemesi, bekaretin, "olmamasının evlilik yaşamını etkileyen temel bir nitelik olmadığına" hükmetti.



Mahkeme, ayrıca geçmiş aşk yaşamıyla ilgili olarak yalan söylemenin evlilikte gerekli karşılıklı güveni yok ettiği ve bunun başlıbaşına evliliğin feshi için gerekçe olabileceği yolundaki savunmayı reddetti.



'Bakireyim' demişti



Lille Mahkemesi, 30'lu yaşlarında, Müslüman olduğu belirtilen, ancak hangi ülke vatandaşı olduğu açıklanmayan bilgisayar uzmanı damadın, 20'li yaşlarındaki eşinin kendisine bekaret konusunda yalan söylediği ve bu yalan üzerine evliliğin inşa edilemeyeceği gerekçesiyle evliliğinin iptal edilmesi yönünde yaptığı başvuruyu kabul ederek, evliliği feshetmişti.



Mahkeme, gelinin yalan söylemesini iptal için gerekçe görmüştü.



Kadın hakları dernekleri ayağa kalktı



Kadın hakları dernekleri, "aile ve toplum baskısı yüzünden gelinin bu türden yalan söylemesinin cezalandırılmasının yanlış ve kötü örnek olacağını" savunmuşlardı.



Hükümet, kamuoyunun tepkisi nedeniyle kararın istinaf mahkemesinde görülmesini istemişti.



Fransa'daki içtihada göre, bir eşin önceki evliliğini gizlemesi, fuhuş yaptığını saklaması, tabiyeti hakkında yalan söylemesi veya normal cinsel ilişkiye giremediğini söylememesi durumunda evlilik iptal edilebiliyor.

