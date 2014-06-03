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Yaşam

Bejan Matur evine giren hırsıza seslendi: Lütfen şiirlerimi geri ver!

Yazar Bejan Matur'un Cihangir'deki evine hırsız girdi. Hırsız, Matur'un kitabı için topladığı arşivi, şiirleri ve çalışmalarını çaldı

03 Haziran 2014 17:35

Şair ve yazar Bejan Matur'un Cihangir’deki evine giren kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, yayımlanmamış eserleriyle arşivini, sakladığı iki hard diskini ve çeşitli eşyalarını çalarak kayıplara karıştı. Matur, hırsızlara “Lütfen şiirlerimi geri ver” diye seslendi.

Twitter hesabından olayı duyuran Bejan Matur, “Evime girip bilgisayar hard diskleri çalan hırsız, lütfen şiirlerimi geri ver. Onlar senin değil yayımlanmasını bekleyen okurun...” diye çağrıda bulundu.

Olayın gerçekleştiği 30 Mayıs akşamı Kahramanmaraş’ta olduğu belirtilen Matur, aralarında tamamlanmamış kitap projeleriyle arşivini sakladığı iki hard disk ile evde olan bütün elektronik eşyasının çalındığını söyledi.

Matur, “Eğer emniyet yetkilileri olayın üzerinde ciddiyetle dururlarsa, izi takip edilebilen elektronik eşya sayesinde hırsızlar kolaylıkla yakalanabilir. Tek umudum bu” dedi.    

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