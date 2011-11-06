Behzat Ç.’yi seçen isim



Çağnur Öztürk - T24





Dizi tarihimizdeki devrim Behzat Ç. 13 Kasım Pazar akşamı Star TV’de başlıyor. Behzat Ç.- Seni Kalbime Gömdüm sinema filmi ise vizyonda.



Bir dizinin ya da filmin tutması, başarılı olması için en önemli unsurlardan biri de doğru cast. Behzat Ç.’de de A’dan Z’ye müthiş bir castla karşılaştık başından beri. Behzat Ç. karakterini büyük başarıyla canlandıran Erdal Beşikçioğlu ise filmdeki performansıyla 48. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde ”En İyi Erkek Oyuncu” ödülünün sahibi oldu.



Behzat Ç.’nin bu başarısında castı yapan Harika Uygur’un payının büyük olduğunu düşünüyorum. imdb.com’a göre, ’Dünyanın En İyi 10 Casting Direktörü’ (Film ve dizilerin oyuncu kadrosunu oluşturan kişi) arasında yer alıyor Uygur.



Uygur, bir röportajında "Filmi sinemada izlerken, ’Allah’ım böyle bir oyuncuyu nasıl seçmişim?’ dememeliyim. Fotoğrafına baktığım an o kişinin bakışından geçmişini görebiliyorum" diyor.

Benim asıl altını çizmek istediğim cümlesi şu; ‘Yönetmen ve senaristimizin kafasında ’Behzat Ç.’ karakteri için başka bir oyuncu vardı ama ben senaryoyu okuduğumda, ’Erdal Beşikçioğlu’ dedim. Bütün deliliğiyle, Ankaralı oluşuyla, duruşuyla... Erdal için direttim.’ Erdal Beşikçioğlu’na hangi rol verilse zaten oyunculuk resitali yapıyor zaten ama Behzat Ç.’yi onun canlandırması mükemmel bir seçim. Yani özetle Harika Uygur, harika seçimleriyle, dizi ve sinema sektörümüzde başarıların mimarlarından… Doğru personayı yani rol kişiliğini bulmada usta.

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Behzat Ç. dizisi için ‘dizi tarihimizde bir devrim’ başlıklı bir yazı yazmıştım. Sinema filmi diziden bağımsız mı diye merak edenler ve Behzat Ç.’yi hiç izlememiş olanlar olabilir, bu nedenle belirteyim ki filmde birtakım sorularınız, karakterlerin derinliği havada kalacak olsa da sinema filmi tabii ki de diziden bağımsız. Siz bakmayın sinemada dizi izlemek gibi tabirlere, bir sezonda anlattığını da 90 dk.’ya sığdırmak gibi bir derdi yok çünkü dizi bölümlerinden bağımsız bir hikaye var, tekrar belirteyim.



Filmin senaristi Emrah Serbes, sinemadaki Behzat’ın çok farklı olduğunu söylüyor.



Filmin yönetmeni Serdar Akar da; ‘Hem çekirdek izleyici hem de yeni başlayanlar için bir Behzat Ç. filmi yaptık.’ diyerek filmi özetliyor.



Serdar Akar’ın tarzını ise Danny Boyle’a benzettim… Ancak Akar’ın Gemide gibi müthiş, Gecenin Kanatları gibi vasat altı filmlerinden sonra… Bence Behzat Ç. Seni Kalbime Gömdüm vasat olarak değerlendiriyorum. Çok fazla, zamanlaması yanlış dipnot flashbackler beni rahatsız etti ancak deneysellikler de bir o kadar güzeldi. Filmde komedi öğesinin de çok başarılı olduğunu söyleyeyim ancak bence hem dizi hem filmde tür, ne tam komedi ne tam polisiye ama tam dram. Behzat’ın dramı…



Filmi, hem zaten dizinin hayranları olanlar hem de Behzat Ç. gibi farklı bir karakter ve cesurca, zekice işlenmiş senaryosuyla tanışmak isteyenler kesinlikle izlemeli.



