Behzat Ç'ye 'Sunroof' baskını!



T24 - Bir Ankara polisiyesi olarak ekranlara gelen Behzat Ç ekibinin başı narkotik ile derde girdi.





Dizinin yapım asistanı Gökhan Çağlar Güç’ün baş karakteri Behzat Ç’nin kullandığı polis ekip aracında 13 paket esrarla yakalandığı ortaya çıktı. İddialara göre olay geçtiğimiz hafta gece saat 22.00 sıralarında Hıdırlık’ta meydana geldi.



Star Gazetesi'nden Zafer Kütük'tün haberine göre, Dizide Behzat Ç’nin makam aracı olarak kullandığı otomobilin direksiyonuna geçen Gökhan Çağlar Güç, esrar satın almak için bu bölgeye geldi. Sokak satıcılarına yönelik bölgede uygulama yapan resmi ekipler, polis aracı süsü verilmiş otomobili görünce geçmesi için izin verdi.





Sunroof’lu ekip aracı olmaz



Ancak uygulama yapan ekipte görevli bir polis memuru, “Sunroofu olan ekip aracı olmaz” uyarısında bulununca, Behzat Ç’nin makam otomobili son anda durduruldu. Polisler araca incelemek yapmak üzere yöneldiğinde sağ ön camdan bişeyler atıldığını fark etti.



Yerde arama yapan polisler, 13 ayrı plastik torba içinde esrar bulunca, bölgeye narkotik ekibi çağrıldı. Gözaltına alınan Gökhan Çağlar Güç’ün, emniyette verdiği ifadesinde uyuşturucu kullandığını itiraf ettiği ve “Ben bir yıldır esrar kullanıyorum. Haftada bir olacak şekilde kullanırım. Esrarı Yenidoğan semtinde tanımadığım kişilerden aldım” dediği öğrenildi.





