T24 LogoT24 Logo
Magazin

Behzat Ç'ye 'Sunroof' baskını!

Bir Ankara polisiyesi olarak ekranlara gelen Behzat Ç ekibinin başı narkotik ile derde girdi.

04 Ocak 2012 02:00


T24 - Bir Ankara polisiyesi olarak ekranlara gelen Behzat Ç ekibinin başı narkotik ile derde girdi.

Behzat Ç'ye 'Sunroof' baskını!

Dizinin yapım asistanı Gökhan Çağlar Güç’ün baş karakteri Behzat Ç’nin kullandığı polis ekip aracında 13 paket esrarla yakalandığı ortaya çıktı. İddialara göre olay geçtiğimiz hafta gece saat 22.00 sıralarında Hıdırlık’ta meydana geldi.

Star Gazetesi'nden Zafer Kütük'tün haberine göre, Dizide Behzat Ç’nin makam aracı olarak kullandığı otomobilin direksiyonuna geçen Gökhan Çağlar Güç, esrar satın almak için bu bölgeye geldi. Sokak satıcılarına yönelik bölgede uygulama yapan resmi ekipler, polis aracı süsü verilmiş otomobili görünce geçmesi için izin verdi.


Sunroof’lu ekip aracı olmaz

Ancak uygulama yapan ekipte görevli bir polis memuru, “Sunroofu olan ekip aracı olmaz” uyarısında bulununca, Behzat Ç’nin makam otomobili son anda durduruldu. Polisler araca incelemek yapmak üzere yöneldiğinde sağ ön camdan bişeyler atıldığını fark etti.

Yerde arama yapan polisler, 13 ayrı plastik torba içinde esrar bulunca, bölgeye narkotik ekibi çağrıldı. Gözaltına alınan Gökhan Çağlar Güç’ün, emniyette verdiği ifadesinde uyuşturucu kullandığını itiraf ettiği ve “Ben bir yıldır esrar kullanıyorum. Haftada bir olacak şekilde kullanırım. Esrarı Yenidoğan semtinde tanımadığım kişilerden aldım” dediği öğrenildi.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

Optimar'dan yılın son anketi: Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye...

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24