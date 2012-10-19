Behzat Ç.'nin senaristi Emrah Serbes dizinin final tarihini açıkladı!

tv8'de Cengiz Semercioğlu'nun hazırlayıp sunduğu 'Böyle Bir Şey Var mı?' programına katılan Behzat Ç.'nin senaristi Emrah Serbes, “Bu sezon final yapacağız. Haziran’da Behzat Ç. Bitiyor” dedi.

Serbes diziyle ilgili şu açıklamaları yaptı:

'Seyircimizden çekiniyorlar'

"Senaryoları Ercan yazıyor, ben de paslanmayayım diye arada bölümler yazıyoruz. Behzat Ç.’nin senaryolarını ben yazmıyorum. Ben sadece fikir beyan ediyorum. Bizim sülalemiz rahat, ben de sonuna kadar konuşuyorum. Yakında hepimizi buzlayacaklar, bira şişeleri de buzlanmaya başladı. Yapmak isteselerdi daha önce ipimizi çekerlerdi. Bizim seyircimiz kıyamet koparmayı seviyor. Seyircimizden çekindiklerinden ipimizi çekemiyorlar.

Final haziranda

Bu sezon final yapacağız. Haziran’da Behzat Ç. bitiyor. Kitaplar bana rağmen satıyor. Çok satılabilecek kitaplar değil ama şimdi 20 bin satıyor. Bizim seyircimiz bir yandan diziyi seyrediyor bir yandan da tivit atıyor. Bir kişi on kişi seyrediyormuş gibi ses çıkarıyor. Behzat’ın evlenmesini iki hafta önce kararlaştırmıştık, bir milletvekili açıklama yaptı ve tam da o sırada Behzat’ın evlendiği bölüm denk geldi. Savcının ölümü daha önce tasarlanmıştı. ...

Danıştığım polisler oldu. Kırk yılda bir, bir devlet görevlisi Diyarbakır’da doğruyu söyledi başına gelmedik kalmadı.

Üçüncü bir kitap hazır ama dizi bittikten sonra yayımlamayı düşünüyorum. Behzat Ç’in Ç’sinin ne olduğunu belki açıklayacağız."

74. bölüm fragmanı