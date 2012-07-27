Behzat Ç.'nin 'Eda'sı aşkı Can Bonomo'da buldu

Eurovision Müzik Yarışması’nda Türkiye’yi temsil eden İzmirli şarkıcı Can Bonomo ile Behzat Ç.’nin güzel oyuncusu Seda Bakan, Alaçatı’da bir restoranın sokak masasında öpüşürken yakalandı.

hürriyet.com.tr'de yer alan habere göre; Can Bonomo, aşkı Seda Bakan’da buldu. Reyting rekorları kıran Behzat Ç. dizisinin ’Eda’sı Seda Bakan ile birlikte olan Can Bonomo, aşklarını Çeşme’de yaşıyor. Tatil sırasında tanışan ikili, Alaçatı’nın arka sokaklarındaki bir restoranın sokak masasında yemek yerken samimi görüntüler verdi. Ellerini bir dakika olsun bırakmayan aşıklar, sık sık öpüştü. Yemekten kalktıktan sonra eğlenmek için iki mekan dolaşan sevgililer, soruları yanıtsız bıraktı.