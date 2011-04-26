‘Behzat Ç.’nin aşkı rekor kırdı!

T24 - Star TV’nin sıradışı polisiye dizisi “Behzat Ç.”nin pazar günü ekrana gelen 30. bölümüne Erdal Beşikçioğlu’nun Savcı Esra’yı canlandıran Canan Ergüder’le sevişme görüntüleri damgasını vurdu.







Behzat Ç.’nin kendisine ilanı aşk eden Savcı Esra’nın duygularının karşılıksız olmadığını gösterdiği görüntüler internette tık rekoru kırdı. Vega’nın şarkısı eşliğinde ekrana gelen Behzat Ç’nin ateşli öpüşme sahneleri dün internette en çok izlenen görüntaler arasında yer aldı. Dizinin pazar günü yayınlanan 30. bölümünde ayrıca “Harun”un türbanlı bir kızla yaptığı sohbetle de Türkiye gündemiyle ilgili göndermeler yapıldı.