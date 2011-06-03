Behzat Ç.'den kimler rahatsız oldu!

T24 - Behzat Ç. Son dönemde Türkiye’de yaşanan hukuksuz uygulamalara dizide atıfta bulunan ve izleyecilerin yoğun ilgi gösterdiği bir dizi. Emniyet içinde oluşan yeni vesayet rejiminin kampları, işlediği cinayetler, gazetecilerin tutuklanması polis temalı dizilerde alışılmamış bir konsept içinde sunuluyor. Behzat Ç.’de ne manken kılıklı polisler var ne de İstanbul Türkçesi konuşan devlet görevlileri. Ama buna rağmen silahlar, bombalar, kan, dizide yok denecek kadar az.Ancak tüm bunlara rağmen RTÜK'ün kancasına takıldı...



İşte Behzat Ç’nin bu sorgulayan bakışı son dönemde RTÜK’ün hedefi haline gelmesine neden oldu. Diziyi gençleri olumsuz etkilediği gerekçesiyle cezalandırdı. Ayrıca dizinin saat 22:00 sonrasına kaydırılmasını istiyor. Böylece daha az kişi izleyecek.



RTÜK’ün Kurtlar Vadisi, Kollama gibi kandan, komplodan, bombadan başka bir şey göstermeyen yandaş dizilere aynı tarifeyi uygulaması ilginç değil mi?























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