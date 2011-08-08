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Behzat Ç.'den ilk kareler

'Behzat Ç. Seni Kalbime Gömdüm' filminin setinden ilk fotoğraflar yayınlandı.

08 Ağustos 2011 03:00

T24 - 'Behzat Ç. Seni Kalbime Gömdüm' filminin setinden ilk fotoğraflar yayınlandı.

Ekranların fenomen haline gelen dizisi 'Behzat Ç., Bir Ankara Polisiyesi' takipçileriyle sinema salonlarında buluşmaya hazırlanırken, filminin afişinin ardından setten görüntüler de yayınlandı. 



Emrah Serbes’in 'Bir Ankara Polisiyesi - Son Hafriyat' kitabından uyarlanan ‘Behzat Ç. Seni Kalbime Gömdüm’ün senaryosunda yine Emrah Serbes var.

'Behzat Ç. Seni Kalbime Gömdüm'ün oyuncu kadrosunda, asıl kadronun yanı sıra dizinin hayranlarının itiraz ettiği isimlerden Cansu Dere de var. 

Yayınlanan görüntülerde Cansu Dere'nin yer aldığı bir kare de bulunuyor. 



Serdar Akar'ın yönettiği filmin vizyon tarihi ise 28 Ekim’de gösterime girecek.


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