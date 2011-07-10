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Yaşam

Behzat Ç. neden sevildi?

NTV'de Yekta Kopan'ın sunduğu "Cumartesi" programında polisiye yazarları Ahmet Ümit, Esmahan Aykol, Emrah Serbes ve yönetmen Ümit Ünal konuk oldu.

10 Temmuz 2011 03:00

T24 - Behzat Ç.'nin yazarı Emrah Serbes, "Suç ve adalet belirsiz bir şeydir. Suçlunun ne kadar suçlu olduğu, polisin ne kadar iyi olduğu tartışmalı. Behzat Ç. o arada bir dengede durduğu için insanlar tarafından benimsenmiş olabilir" diye konuştu.


NTV'de Yekta Kopan'ın sunduğu "Cumartesi" programında polisiye yazarları Ahmet Ümit, Esmahan Aykol, Emrah Serbes ve yönetmen Ümit Ünal konuk oldu.


Bu sezon ekranlara gelen ve bir fenomene dönüşen polisiye dizi Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi'nin yazarı Emrah Serbes, Behzat Ç.'nin filminin çekimlerinin bittiğini ve 28 Ekim'de gösterime gireceğini söyledi.


Serbes, "Behzat Ç. ne getirdi, ne katkı sağladı da böyle büyüdü?" sorusu üzerine de şunları söyledi:


"İnsanlar muhtemelen böyle bir hikayeye hazırdı. Çünkü, biz ışıklı caddelerden ziyade ara sokakların hikayesini anlatan bir yoldan devam ettik. "Erken Kaybedenler"de de esasında öyledir. Hep bir kaybetmişlik hali, oradan nasıl yürüyebiliriz ya da o insanın psikolojiisini nasıl anlatabilirizi düşündük.


Behzat Ç. romanlarını beş sene önce yazmaya başlamıştım. Yayınlandı, çok güzel tepkiler aldı ama güzel bir dizi projesi oldu. İlk başta sinema projesiydi, senaryolarını yazmıştım. Dizi projesi olunca daha kaybetmiş, hayatın içinde kendisinin de kirlendiğini kabul eden bir polisin hikayesi öne çıktığı için öyle oldu. Yoksa suç zaten şöyle bir şey değil; iyi polisler kötü suçluluları yakaladı, biz de o zaman tatmin olduk. Polisiye öyle bir şey değil. Suç ve adalet zaten belirsiz bir şeydir. Suçlunun ne kadar suçlu olduğu, polisin ne kadar iyi olduğu tartışmalı bir şey. Behzat Ç. o arada bir dengede durduğu için insanlar tarafından benimsenmiş olabilir.


Örneğin, Hopa’da öğretmen Metin Lokumcu'nun öldürülüşünden sonra Ankara’da bir takım eylemler oldu. Polis, bizim arkadaşlarımızı gözaltına aldı. Polis otobüsünde 3 saat boyunca Ankara'nın göbeğinde işkence yaptılar, otobüs sallandı insanlara vurulduğu için. Orada polis amirleri, "tepki gösteren şerefsizleri de gözaltına alın" dedi. Türkiye'de polisin tutumu böyle bir şey. “Behzat Ç. gibi polis olur mu? Polis modernleşti. Kurallara uyuyorlar” diyorlar ama öyle değil."


"Benim polisiyem dediğiniz bir film var mı?" sorusuna "Seven" yanıtını veren Serbes, "Özellikle o finaline doğru hazırlanması kısmı. Zaten bir polisiyede önce finali belirlersin, geriye doğru yazarsın. Seven’da final belirlenmiş, geriye doğru yazıldığı için o son çok etkileyici olur. Kendi yazdığım kitaplarda da nacizane bunu uygulamaya çalıştım" şeklinde konuştu.



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