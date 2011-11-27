Behzat Ç. klipte de oynamış





Çağnur Öztürk - T24





Geçen gün TRT Haber’i izliyorum spikeri görür görmez, hemen ne kadar çok Memet Ali Alabora’ya benziyor dedim. Hemen Twitter’da Memet Ali Bey’e gönderdim, o da retweetledi. Tepkiler şöyleydi benim gibi çok benzetip ikizi gibi diyenler de oldu, benzemiyor diyenler de…



Memet Ali Alabora ve Heberler fikrini ilk duyduğumda gerçekte anchorman olsa çok yakışırmış diye düşünmüştüm.





‘Heberler’ artık bir fenomen ve ince zeka ürünü programı beğeniyle izliyorum, bir ana kanal Heberler’i alıp Ana Haber öncesine koysa çok daha başarılı olur.



Gelelim ‘Haberler’e TRT Haber’in başarılı spikerinin adı Cengizhan Cevahiroğlu. Kendisini geç keşfettim ama son günlerde sıkı takip ediyorum, ekrana çok yakışıyor ve geleceğin anchormanlerinden olur bence.

Erdal Beşikçioğlu Klipte



Behzat Ç. dizisini, karakterini sevenler kadar sevmeyenler de var bu elbette tartışılır tabii ki herkes özgür ancak Behzat Ç. ile oyunculuk resitali sergileyen, hayran bırakan Erdal Beşikçioğlu’na laf söylersek çarpılırız.



Erdal Beşikçioğlu meğer bir klipte de rol almış, geç keşfettim. Ankaralı bir grup olan Diplomatik Rock Opera’nın Sevgisizlik adlı klibinde.



Beşikçioğlu, aralarında bir iletişim ve sevgi eksikliği sorunu olan bir ailenin babasını canlandırmış.





İŞTE ERDAL BEŞİKÇİOĞLU'NUN ROL ALDIĞI O KLİP







Şiddet gitmiş



Alemin Kıralı dizisi ile ilgili olarak şiddetin komedisi olmaz demiştim, yan karakterler Kubat ve Nihale arasında ciddi hatalı diyaloglar silsilesi vardı.



Ancak dizinin son bölümünde bunların düzeldiğini gördüm ve sevindim.