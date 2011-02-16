-''BEHZAT Ç'' GENÇLERBİRLİĞİ'NDE ANKARA (A.A) - 16.02.2011 - Televizyon dizisi Behzat Ç'nin oyuncu ekibi, Gençlerbirliği Kulübü'nün altyapasındaki futbolcularla bir araya geldi. Beştepe İlhan Cavcav Tesislerinde düzenlenen söyleşiye kulüp başkanı İlhan Cavcav, yöneticiler ve kırmızı-siyahlı kulübün altyapısında oynayan futbolcular katıldı. Dizi oyuncularından Erdal Beşikçioğlu (Behzat Ç), genç futbolcu adaylarını bir arada görmenin kendisini sevindirdiğini belirterek, ''Çok heyecanlandım. Bir takım olmak çok önemli. Gençlerbirliği 4 gencin bir araya gelmesiyle kuruldu. Bu gençlik heyecanını devam ettirmek çok önemli. Bu heyecanı devam ettirdiği için başkana teşekkür ediyorum'' diye konuştu. Yönetmen Serdar Akar'ın ''Hayat fena halde futbola benzer'' sözüne dikkati çeken Beşikçioğlu, ''Behzat Ç'de de bir takım oyunu oynuyoruz'' dedi. ''Dizide neden bu kadar küfür var'' yönündeki soru karşısında Beşikçioğlu, İlhan Cavcav'a dönerek, ''Başkanım siz tribünden ediyor musunuz'' sorusunu yöneltti. Cavcav da gülerek, ''Bazen'' yanıtını verdi. Beşikçioğlu ayrıca dizinin, ''hayatın içinden bir dizi'' olduğunu ifade etti. ''Neden Gençlerbirliği'' sorusunu ise Beşikçioğlu, ''Amcam yarım asırdır burada başkan. Daha ne olsun. Ayrıca ağabeylerine kızan 4 liselinin bu kulübü kurması'' şeklinde yanıtladı. Erdal Beşikçioğlu, ''Oyuncu olmasaydınız, ne olurdunuz'' yönündeki soruya da ''Ben masada oturmayı sevmiyorum. Ya yeşil sahalarda ya basketbol salonlarında olurdum ya da savaş muhabirliği yapardım'' yanıtını verdi. İlhan Cavcav ise ''Erdal, öz ve öz yeğenim olur. Kardeşimin çocuğudur. Kendisiyle onur duyuyorum. Ekibiyle beraber herkesin izlediği bir program yapıyor. Diziyi izleyebilmek için hafta sonunu zor ediyorum. Her zaman kendisinin ve ekibinin yanındayım'' diye konuştu. Daha sonra dizi ekibi, altyapı futbolcularıyla birlikte sahaya çıkarak top oynadı. Öte yandan İlhan Cavcav, söyleşi sonrası Erdal Beşikçioğlu'na, sırtında oyuncunun dizideki isminin yazılı olduğu 10 numaralı forma hediye etti.