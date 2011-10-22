Behzat Ç. dört ayak üstüne düştü



T24 - Doğuş Yayın Grubu'na rekor bir ücretle transfer olan 'Behzat Ç.' dizisinin yapımcısı, Star Tv el değiştirince mahkemelik olmaktan kurtuldu.













Milliyet gazetesinin haberine göre, Star TV’nin, Doğuş Yayın Grubu’na satışı en çok Erdal Beşikçioğlu’nun başrolünü oynadığı “Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi” dizisine yaradı.Yapımcılığını Adam Film’in üstlendiği fenomen dizi “Behzat Ç.”, geçen temmuz ayında Star TV’den Doğuş Yayın Grubu’nun yeni kanalı TVen’e transfer oldu. Adam Film, transfer bedeli olarak 4,5 milyon dolar aldı ve bölüm başı ücreti olarak da 450 bin TL’ye el sıkıştı. Star TV bu transfere “Behzat Ç.”nin isim hakkı kendilerinde olduğu için karşı çıktı ve Adam Film’e TVen’de ekrana gelecek dizide “Behzat Ç.” adını kullanırsa dava açacağını iletti.







Dava durumu ortadan kalktı





Ancak geçen birkaç ay içinde her şey değişti.Doğuş Yayın Grubu, Star TV’yi satın aldı ve TVen adıyla yeni bir kanal kurmak yerine Star TV ile yola devam etme kararı aldı. “Behzat Ç.” kendi kanalından kendi kanalına transfer olan ilk dizi olarak adeta ihya oldu. Hem aldığı transfer bedeli kendisinde kaldı, hem bölüm başı ücretini bir kat artırmış oldu, hem de olası dava durumu ortadan kalkmış oldu.





Adam Film, aldığı transfer bedeliyle 28 Ekim’de gösterime girecek olan “Behzat Ç. Seni Kalbime Gömdüm” filmini hayata geçirdi. Film vizyona girdikten sonra da dizinin yeni bölümleri seyirciyle buluşacak. “Behzat Ç.”nin dizisinin ise kasımda içinde seyirciyle buluşması planlanıyor.





