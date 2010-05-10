T24 LogoT24 Logo
Yaşam

'Behlül sandalyesi' yok satıyor

'Aşk-ı Memnu' dizisinde Kıvanç Tatlıtuğ'un odasındaki sandalye, kadınların yoğun ilgisini çekiyor.

10 Mayıs 2010 03:00

T24 - 'Aşk-ı Memnu' dizisinde 'Behlül' karekterini canlandıran Kıvanç Tatlıtuğ'un odasındaki sandalye, kadınların yoğun ilgisini çekiyor.

'Behlül sandalyesi' yok satıyor

Sandalye üreticisi kadın girişimci Şafak Çivici, ‘Lola' modelinin, kadınlar tarafından ‘Behlül'ün sandalyesi' olarak anıldığını ve 3 bin siparişten 2 bin 800'ünün Kayseri'ye gelmeden satıldığını söyledi.

Kayseri’de ahşap ve metal sandalye üretimi yapan Şafak Çivici, ‘Aşk-ı Memnu' dizisinde Kıvanç Tatlıtuğ'un canlandırdığı ‘Behlül’ün odasındaki sandalyenin çok tuttuğunu ve bunu 110 TL’den sattıklarını söyledi. Üretimlerinin yüzde 70'inin, yurt dışına gönderildiğini anlatan Çivici, “Sandalye ithalatımız da var. İstek üzerine büro sandalyesi de üretmeye başladık” diye konuştu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin Kayseri Kadın Girişimciler Kurulu üyesi olduğunu hatırlatan Şafak Çivici, ürettikleri sandalyeleri önce kendisinin denediğini, rahat, şık ve dayanıklı olmasına özen gösterdiğini anlattı. ‘Aşk-ı Memnu' dizisinde ‘Lola' modeli sandalyenin ‘Behlül'ün odasında olduğunu müşterilerinin uyarısıyla öğrendiklerini anlatan Çivici, şunları söyledi:

“Lola' modeli sandalyenin plastik kısmını ithal ediyoruz, metalini kendimiz yapıyoruz. 3 bin sipariş verdik. Ancak, gelmeden 2 bin 800'ünü sattık. Dizileri artık daha dikkatli izliyorum. Özellikle kadınlarımız dizi ve dekorasyon dergilerinden çok etkileniyor ve bu ürünleri evlerinde de görmek istiyorlar. Kataloglarımıza ‘Lola' diye girdi bir sonraki sandalyeye ‘Behlül' ya da ‘Bihter' ismini verebiliriz.”

Çivici, ençok siyah ve beyaz renklerinin satıldığını, ancak kırmızının da tercih edildiğini ekledi.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Necip Hablemitoğlu cinayetinden aranan ve Ukrayna'ya iltica eden Gökhan Bozkır...

Mahkeme, AİHM kararına rağmen Osman Kavala'nın tutukluluğunun devamına karar verdi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24