'Behlül sandalyesi' yok satıyor

T24

Sandalye üreticisi kadın girişimci Şafak Çivici, ‘Lola' modelinin, kadınlar tarafından ‘Behlül'ün sandalyesi' olarak anıldığını ve 3 bin siparişten 2 bin 800'ünün Kayseri'ye gelmeden satıldığını söyledi.Kayseri’de ahşap ve metal sandalye üretimi yapan Şafak Çivici, ‘Aşk-ı Memnu' dizisinde Kıvanç Tatlıtuğ'un canlandırdığı ‘Behlül’ün odasındaki sandalyenin çok tuttuğunu ve bunu 110 TL’den sattıklarını söyledi. Üretimlerinin yüzde 70'inin, yurt dışına gönderildiğini anlatan Çivici, “Sandalye ithalatımız da var. İstek üzerine büro sandalyesi de üretmeye başladık” diye konuştu.Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin Kayseri Kadın Girişimciler Kurulu üyesi olduğunu hatırlatan Şafak Çivici, ürettikleri sandalyeleri önce kendisinin denediğini, rahat, şık ve dayanıklı olmasına özen gösterdiğini anlattı. ‘Aşk-ı Memnu' dizisinde ‘Lola' modeli sandalyenin ‘Behlül'ün odasında olduğunu müşterilerinin uyarısıyla öğrendiklerini anlatan Çivici, şunları söyledi:“Lola' modeli sandalyenin plastik kısmını ithal ediyoruz, metalini kendimiz yapıyoruz. 3 bin sipariş verdik. Ancak, gelmeden 2 bin 800'ünü sattık. Dizileri artık daha dikkatli izliyorum. Özellikle kadınlarımız dizi ve dekorasyon dergilerinden çok etkileniyor ve bu ürünleri evlerinde de görmek istiyorlar. Kataloglarımıza ‘Lola' diye girdi bir sonraki sandalyeye ‘Behlül' ya da ‘Bihter' ismini verebiliriz.”Çivici, ençok siyah ve beyaz renklerinin satıldığını, ancak kırmızının da tercih edildiğini ekledi.