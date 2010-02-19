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Behçet Oktay'ın ölümünde 2 tanık

Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Daire Başkanı Behçet Oktay'ın ölümüyle ilgili olarak, iki kişinin ifadesi alındı.

19 Şubat 2010 02:00

T24 - Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Daire Başkanı Behçet Oktay'ın ölümüyle ilgili olarak, Sincan 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararı doğrultusunda, Ankara 4. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından ''tanık'' ifadelerine başvuruldu.
    
Mahkemede kapalı olarak yapılan duruşmada iki kişinin ifadesi alındı.
    
Duruşmada, Oktay'ın akrabalarının avukatlığını yapan Ülkü Gedikli de hazır bulundu.
    
İfadeleri alınan 2 kişi, daha sonra Ankara Adliye Sarayı'ndan ayrıldı.
    
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Daire Başkanı Behçet Oktay'ın ölümüne ilişkin soruşturmada, ''kovuşturma yapılmasına yer olmadığına'' karar vermişti. Kararda, ''başka birinin kastının ve katılımının bulunmadığı anlaşıldığından ve söz konusu olayın, Oktay'ın kendi eylemi sonucu meydana geldiği gerekçesiyle kovuşturma yapılmasına yer olmadığına karar verildiği'' kaydedilmişti.
    
Sincan 1. Ağır Ceza Mahkemesi ise yapılan itiraz üzerine ''takipsizlik'' kararını kaldırmış ve soruşturmanın genişletilmesini kararlaştırmıştı.

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