Şair Behçet Aysan anısına ödül gecesi düzenleniyor

Hülya Karabağlı

Ankara

Türk Tabipleri Birliği, 2 Temmuz 1993'te, Sıvas katliamında hayatını kaybeden şair Dr. Behçet Aysan ve 34 arkadaşı anısına ödül gecesi düzenliyor. Behçet Aysan Şiir Ödülü'ne başvurular 20 Kasım 2012'de sona erecek.

Seçici Kurulu, Doğan Hızlan, Cevat Çapan, Emin Özdemir, Zeynep Oral, Ahmet Telli, Turgay Fişekçi ve Ali Cengizkan'dan oluşuyor.

Behçet Aysan Şiir Ödülü'ne başvuru koşulları şunlar:

-Ödüle 2011 yılı Ocak ayından sonra yayımlanmış bir kitap ya da yayıma hazır bir kitap dosyası ile aday olunabilir.

-Ödüle son katılma tarihi 20 Kasım 2012'dir.

-Ödüle kişiler kitap ya da dosyalarıyla kendileri doğrudan katılabilir ya da yayımlanmış şiir kitaplarını sivil toplum örgütleri, yayınevleri ve üçüncü kişiler, şairin onayı alınmak koşuluyla önerebilirler.

-Ödüle aday olan şairler, adı, açık adresi ve kısa yaşam koşullarıyla birlikte kitaplarını ( 8 adet) TTB Merkez Konseyi GMK Bulvarı Şehit Danış Tunagil Sokak No: 2 Kat: 4 06570 Maltepe - Ankara adresine göndermelidir.

-Ödüle katılan yapıtlar açıklanmaz. Sadece ödül kazanan duyurulur.

-Ödüle katılanlar tüm koşulları kabu etmiş sayılır.

-Ödül tek yapıta verilecektir. Seçici Kurul uygun bulursa ödülü paylaştırabilir