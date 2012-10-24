T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Şair Behçet Aysan anısına ödül gecesi düzenleniyor

Ödül gecesine başvurular 20 Kasım 2012'de sona erecek

24 Ekim 2012 19:37

Hülya Karabağlı

 

Ankara

 

Türk Tabipleri Birliği, 2 Temmuz 1993'te, Sıvas katliamında hayatını kaybeden şair Dr. Behçet Aysan ve 34 arkadaşı anısına ödül gecesi düzenliyor. Behçet Aysan Şiir Ödülü'ne başvurular 20 Kasım 2012'de sona erecek.

Seçici Kurulu, Doğan Hızlan, Cevat Çapan, Emin Özdemir, Zeynep Oral, Ahmet Telli, Turgay Fişekçi ve Ali Cengizkan'dan oluşuyor.

Behçet Aysan Şiir Ödülü'ne başvuru koşulları şunlar:

-Ödüle 2011 yılı Ocak ayından sonra yayımlanmış bir kitap ya da yayıma hazır bir kitap dosyası ile aday olunabilir.

-Ödüle son katılma tarihi 20 Kasım 2012'dir.

-Ödüle kişiler kitap ya da dosyalarıyla kendileri doğrudan katılabilir ya da yayımlanmış şiir kitaplarını sivil toplum örgütleri, yayınevleri ve üçüncü kişiler, şairin onayı alınmak koşuluyla önerebilirler.

-Ödüle aday olan şairler, adı, açık adresi ve kısa yaşam koşullarıyla birlikte kitaplarını ( 8 adet) TTB Merkez Konseyi GMK Bulvarı Şehit Danış Tunagil Sokak No: 2 Kat: 4 06570 Maltepe - Ankara adresine göndermelidir.

-Ödüle katılan yapıtlar açıklanmaz. Sadece ödül kazanan duyurulur.

-Ödüle katılanlar tüm koşulları kabu etmiş sayılır.

-Ödül tek yapıta verilecektir. Seçici Kurul uygun bulursa ödülü paylaştırabilir

 

ETİKETLER

behçet aysanşiir ödülügeceanı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24