Begüm´ü öldüren eroin öğretmenden

AŞIRI dozda eroin kullandığı için hayatını kaybeden Kocaeli Üniversitesi öğrencisi Begüm Veral´a (23), uyuşturucu, temin ettiği ileri sürülen 1´i kadın 2 kişi yakalandı. İki şüpheli de Narkotik Şube Müdürlüğü´nde sorguya alındı. Begüm Veral´ın gözaltındaki Aylin P. ile Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi ve Eğitim Merkezi´nde (AMATEM) tedavi gördüğü sırada tanıştığı ortaya çıktı. Aylin P., polise verdiği ifadesinde kimya öğretmeni olarak çalıştığı sırada bir öğrencisi tarafından uyuşturucuya alıştırıldığını, uyuşturucu kullandığı anlaşılınca da meslekten atıldığını söyledi.

Balerin annesi ile balet babası ayrılan ve anneannesinin yanında yaşayan Begüm Veral, 1 Eylül günü, Kadıköy´de arkadaşlarının evine misafirliğe gitti. Arkadaşları, tuvalete giren Begüm Veral, uzun süre çıkmayınca şüphelendi. İçerden ses gelmeyince kapıyı kırarak içeri giren arkadaşları Begüm Veral'i baygın buldu. Begüm'ün koluna aşırı dozda uyuşturu madde enjekte ettiğini anlayan arkadaşları 112 Hızır Acil'den yardım istedi. Eve gelen sağlık ekipleri nabzı atmayan Begüm´e kalp masajı yaptı. Daha sonra Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Begüm, tüm çabalara rağmen yaşama döndürülemedi. Begüm Veral'ın çantasında, koluna eroin enjekte ettiği şırınga ile bir miktar eronin bulundu. Begüm´ün annesi Yeşim Argun, ``Kızım Şubat başında AMATEM´e yatmıştı 31 Mart´ta Çıktı. Kendisi de bu illetten kurtulmak istiyordu ama eski arkadaşları onu hiç rahat bırakmadı. Tedaviden çıktıktan sonraki dönemde morali çok düzgündü'' demişti.