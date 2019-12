Bee Gees yeniden konser verecek

1970'li yılların sevilen grubu Bee Gees'in hayattaki iki üyesi Robin ve Barry Gibb, kardeşleri Maurice Gibb'in ölümünden 6 yıl sonra yeniden konser verecek.

Robin Gibb Bbc radyosuna yaptığı açıklamada, kardeşi Barry ile yeniden birlikte şarkı söylemeye hazır olduklarını ve konserler vermeyi planladıklarını söyledi.



Robin, Barry ve kendisinin, kardeşleri Maurice'ın 2003'teki ölümünden sonra yaşadıkları kötü zamanları aştıklarını da belirtti.

Maurice Gibb 2003'te geçirdiği bağırsak ameliyatını takiben ortaya çıkan komplikasyonlar sonucu 53 yaşında hayatını kaybetmişti. Kardeşleri, Maurice'ın hayatını kaybetmesiyle 45 yıllık Bee Gees olarak başka konser vermeyeceklerini açıklamıştı.

"Night Fever", "Tragedy", "How Deep is Your Love" ve "You Win Again" gibi hit parçaları bulunan Bee Gees 9 Grammy ödülü kazanmıştı.