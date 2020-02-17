Bedri Gencer'in dersleri başka öğretim görevlisine verildi

Gencer, Elazığ Depremi'nin ardından afetlerin pedofilinin yasaklanmasından dolayı olduğunu söyleyerek "Allah'ın helal kıldığı yaşta evliliği tecavüz sayarak, mutlu yuvaları bozarak gayretullaha dokunmayalım. Az kaldı" demişti.

Açıklamaları büyük tepki toplayan Bedri Gencer'in lisans öğrencilerine verdiği sosyoloji dersinin öğretim görevlisi değişti.

Yıldız Teknik Üniversitesi'nde Bedri Gencer'in protesto edilmesini ardından geçtiğimiz hafta okuldan atılması için 124 dilekçe toplanmıştı. Bu haftaya da dilekçeler toplanarak başlandı. Pazartesi sabahları sosyoloji dersine giren Gencer'in bu sabah derslerine Muhammed Fazıl Baş isimli araştırma görevlisi girdi.

Öğrenciler, yerine gelen hocaya sorduklarında ise, geçici veya kalıcı bir durum olabilir cevabını aldıktan sonra YTÜ öğrenci otomasyon sistemi üzerinden dersin hocasının değiştiği bildirildi.

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