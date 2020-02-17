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Bedri Gencer'in dersleri başka öğretim görevlisine verildi

17 Şubat 2020 20:30

Yıldız Teknik Üniversitesi'nde Elazığ depreminin ardından kız çocuklarına yönelik yaptığı açıklamalarla tepki toplayan Prof. Bedri Gencer'in lisans öğrencilerine verdiği sosyoloji dersinin öğretim görevlisi değişti.

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