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BEDRİ BAYKAM'A BIÇAKLI SALDIRI İSTANBUL (A.A)

18 Nisan 2011 17:34

-BEDRİ BAYKAM'A BIÇAKLI SALDIRI İSTANBUL (A.A) - 18.04.2011 - Kars'taki "İnsanlık Anıtı" ile ilgili toplantıdan çıkan ressam Bedri Baykam, bıçaklı saldırı sonucu yaralandı.  Alınan bilgiye göre, İstanbul'daki Akatlar Kültür Merkezi'nde düzenlenen, Kars'taki "İnsanlık Anıtı" ile ilgili toplantıdan çıkan Bedri Baykam, bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Yaralanan Baykam, taksiyle Acıbadem Maslak Hastanesine götürüldü.  Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'ın İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın ile hastanenin başhekimini arayarak bilgi aldığı öğrenildi.

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