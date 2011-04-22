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Bedri Baykam 'erkekleri baştan çıkarıyor' diye bıçaklanmış

Ressam Bedri Baykam'ı bıçaklayan Mehmet Çelikel, Baykam'ı "erkekleri baştan çıkarıyor" diye bıçaklamış

22 Nisan 2011 03:00

T24- Ressam Bedri Baykam'ı bıçaklayan Mehmet Çelikel, "Şehvetin Tadı" afişini kalkan yaptı: "Armuda iç çamaşırı giydirmişti. Erkekleri baştan çıkaran bir resimdi. Sinirlendim ve bıçakladım."




Kaldırılması için düğmeye basılan "İnsanlık Anıtı" toplantısından "insanlık ayıbı" çıkmıştı. Heykeltraş Mehmet Aksoy'a destek için düzenlenen toplantıyı izleyen Mehmet Çelikel, çıkışta ressam Bedri Baykam ve asistanını bıçakla yaradı.

Çelikel mahkeme tarafından tutuklanırken, gözler "Karanlık olayın ardında kim var" sorusuna çevrildi.

Takvim gazetesinin haberine göre, saldırgan cevapsız kalan soruya, usta senaristlere taş çıkartacak bir senaryo ile yanıt verdi. Çelikel, emniyetteki ifadesinde sanatçıyı bıçaklamaya, "Şehvetin Tadı" adlı sergi afişini gördükten sonra karar verdiğini söyledi.

Saldırgan, bıçaklama nedenini şu sözlerle anlattı: "İnternette Baykam'ın hazırladığı 'Şehvetin Tadı' adlı bir sergi afişi dikkatimi çekti. Afişte iç çamaşırı giydirilmiş bir meyve vardı. Erkekleri baştan çıkaran bir resimdi. Görünce çok sinirlendim.

Onu nerede bulabilirim diye araştırdım. Akatlar Kültür Merkezi'nde toplantıya katılacağını öğrendim. Yardım isteme bahanesiyle yaklaşıp bıçağı sapladım. Asistanını da karısı zannettim ve onu da bıçakladım."

Sergi "aşk erotizm" temalı

Küratörlüğünü sanatçı Bedri Baykam'ın yaptığı "Şehvetin Tadı" adlı sergi, Piramit Sanat Galerisi'nde 7 Mart tarihinde açılmıştı. 26 Nisan'a kadar sanatseverlerle buluşacak olan sergide, Türk çağdaş sanatının tanınmış isimlerinin eserleri bulunuyor.

"Aşk ve erotizm" temalı 20 resmin bulunduğu sergi, 'cinsellik konusundaki tüm tabuları sarsmayı hatta yıkmayı' hedefliyor.

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